Von Ute Teubner

Hamburg. Manchmal braucht es lange, um sich und seinen Körper zu akzeptieren. Vielleicht ein halbes, bisweilen auch ein ganzes Leben. Vor allem, wenn sich da, wo eigentlich ein flacher Bauch und straffe Beine sein sollten, Fettpölsterchen und Dellen türmen. Und vor allem immer noch, wenn man eine Frau ist. Dann kann es sehr schwerfallen, zu sagen: Das alles, das bin ich!

"Body Shaming", die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbilds, gab es auch schon früher. In Social-Media-Zeiten jedoch treibt das Phänomen, das in erster Linie Übergewichtige betrifft, besonders desaströse Blüten: Füllige Frauen werden im Netz beschimpft und beleidigt, Zehnjährige sind auf Diät, weil sie sich zu dick fühlen, und junge Männer konsumieren wahllos Proteine, um den Muskelaufbau voranzutreiben. Soweit die nackten Tatsachen. Gut also, dass es jetzt eine Gegenbewegung gibt: "Body Positivity" heißt der Trend, der zurzeit in den sozialen Medien für Gesprächsstoff sorgt. Statt "schön ist schlank" lautet das Mantra: Jeder Körper ist schön!

Längst ist die weltweite "Kampagne" für ein positives Körpergefühl auch hierzulande im sogenannten Mainstream angekommen. "Plus-Size-Models" wie Ashley Graham widersetzen sich mit ihrem Auftreten dem von der Modebranche unterstützten Magerwahn und zeigen Kurven, obwohl "superdünn" auf dem Laufsteg immer noch en vogue ist. Und die weibliche Blogger-Elite zeigt sich mit Speckröllchen und Cellulite auf Instagram, plädiert für mehr Körperakzeptanz und Selbstliebe.

Melanie-Jasmin Jeske etwa, die als Melodie Michelberger regelmäßig Fotos von sich auf ihrem Account postet. Die Hamburger Instagram-Aktivistin mit der auffälligen Pony-Frisur ist mit ihren 42 Jahren und Kleidergröße 42 ein eher ungewöhnliches (Unterwäsche-)Model und wurde dennoch (oder vielmehr gerade deshalb) von mehreren Magazinen als solches gebucht. Ein Statement. Die Botschaft: Ich bin ich und fühle mich wohl in meinem Körper.

Das war nicht immer so. Schon als Kind war Melanie Jeske "pummelig" ("alleine schon das Wort, das klingt doch wirklich unmöglich"), alles habe sich ums Abnehmen gedreht, wie sie im RNZ-Gespräch erzählt. Mit elf dann das Erlebnis im weißen Badeanzug: Ein Junge spricht sie auf ihre "Wampe" an. Ab da hieß es für Melanie: dünn werden. Bis zur Magersucht.

Vor allem Mädchen beobachten sich und ihren Körper in der Pubertät sehr selbstkritisch. 2015 wurde die letzte Kinder- und Jugendgesundheitsstudie (HBSC) der Weltgesundheitsorganisation WHO zum Thema "Körperbild und Diätverhalten von Kindern und Jugendlichen" vorgelegt. Das Ergebnis: Mehr als 42 Prozent der Heranwachsenden zwischen elf und 15 Jahren fanden ihren Körper zu dick. Und: Im Verlauf der Pubertät werden Mädchen immer unzufriedener; fast die Hälfte findet sich im Alter von 15 Jahren zu dick.

Fitness-Bloggerin Louisa Dellert war bereits Mitte 20, als sie sich auf 46 Kilo herunterhungerte. Je mehr sie abnahm, umso mehr Likes bekam sie auf Instagram. "Das haben die Leute total gefeiert." Als der Körper anfängt zu streiken, setzt endlich das Nachdenken ein: "Da habe ich gemerkt, dass man sich nicht so für andere Menschen verbiegen sollte."

Auch Melanie Jeske schließt nach dem großen Zusammenbruch mit ihrem Körper Frieden. Sie gründet das feministische Netzwerk trustthegirls.org ("vertraue auf die Mädchen"), mit dem sich die Influencerin heute für Feminismus, Diversität, Gleichberechtigung und Freiheit einsetzt. Und sie wird zur Ikone der deutschen "Body Positivity"-Bewegung. Jeske alias Michelberger will mit ihren Fotos Sehgewohnheiten verändern: "Ich will ein Stopper sein, wenn man durch Instagram scrollt", sagt sie. Eine, die nicht der Schönheitsnorm entspricht, eine, die "die Wampe stolz über der Hose trägt".

Äußerungen, die auch auf Kritik stoßen. Ebenso wie die Laufsteg-Auftritte von Übergrößen-Model Tess Holliday, die auf 1,65 Metern rund 120 Kilogramm wiegt und damit einen BMI (Körpermasse-Index) von über 40 hat, was einer starken Adipositas entspricht. Ja, es gebe da natürlich Grenzen, räumt Bloggerin Melanie Jeske ein. "Gesundheit hat so viele Aspekte: Ein ganz schlanker Mensch kann krank sein und ebenso ein sehr dicker Mensch."

Trotzdem: Auch die Berliner Sozialpsychologin Anuschka Rees übt durchaus Kritik am "Body Positivity"-Konzept, das ihr nicht weit genug reicht. Die Autorin von "Beyond Beautiful" (Dumont) plädiert vielmehr dafür, den Stellenwert von Schönheit ganz allgemein stärker zu hinterfragen: "Wir haben der ,Body Positivity‘-Bewegung viel zu verdanken: Sie hat das Bewusstsein geweckt, wie unrealistisch und diskriminierend unsere Schönheitsideale sind." All dies gehe aber nicht an die Wurzel des Problems: "Die Überzeugung, dass man sich schön fühlen muss, um glücklich zu sein im Leben, wird nicht infrage gestellt."

Rees spricht sich deshalb für eine neutrale Einstellung zum eigenen Körper aus. Das Stichwort lautet denn auch "Body Neutrality". Sprich: Der eigene Körper muss gar nicht unbedingt geliebt und als schön empfunden werden; das Selbstwertgefühl sollte sehr viel weniger an die äußere Erscheinung gekoppelt werden. Ein Psychotherapeut würde ja auch nicht versuchen, eine Person, die Probleme mit dem eigenen Körperbild hat, davon zu überzeugen, dass sie schön sei. Sondern: "Er würde ihr helfen, die Einstellung zu entwickeln: Ich habe Wert, ganz egal, wie ich gerade aussehe."

Das kann Dr. Hinrich Bents durchaus bestätigen. Doch ganz gleich, ob nun "Body Positivity" oder "Body Neutrality": Der Heidelberger Psychotherapeut begrüßt in jedem Fall die alternativen Bestrebungen weg vom "Body Shaming", die er ebenfalls seit einiger Zeit beobachtet. "Es ist gut, wenn es jetzt einen Trend zu mehr Selbstakzeptanz gibt, der zeigt: Man kann sich auch mit unterschiedlichen Körperformen mögen."

Der studierte Psychologe leitet seit 14 Jahren das Zentrum für Psychologische Psychotherapie der Uni Heidelberg (ZPP). Einer seiner Schwerpunkte liegt auf der Behandlung von Essstörungen. Täglich hat er es mit Phänomenen wie Anorexie (Magersucht), Bulimie (Ess-Brech-Sucht) oder neuerdings auch Orthorexie (die extreme Fixierung auf gesunde Ernährung) zu tun.

Experte Dr. Hinrich Bents. Foto: Teubner

Und mit Patienten, die unter einer Körperschemastörung leiden, also einer verzerrten Wahrnehmung des eigenen, vermeintlich makelhaften Körpers. Die sind zu mehr als 80 Prozent weiblich und mitten in der Pubertät beziehungsweise im jungen Erwachsenenalter. "Aber auch bei jungen Männern zeichnen sich zunehmend derartige Tendenzen ab", so der Fachmann. Allen gemein ist die ungesunde Einstellung: "Ich bin nur dann gut, wenn ich den perfekten Body habe."

Doch was sind die Ursachen für diese Fehlentwicklung? Hinrich Bents bringt - neben Modetrends, die das falsche Selbstbild bestärkten, und einer Industrie, die kräftig mitverdiene am Magerwahn - die "Ambiguitätstoleranz" ins Spiel: So seien manche Gehirne einfach biologisch besser als andere dafür ausgestattet, Abweichungen von der Norm oder dem vorgegebenen Ideal tolerieren zu können.

Und: "Menschen, die in ihrer Kindheit eine sichere Bindung erfahren haben, sind dann auch sich selbst gegenüber toleranter und können die eigene Nonkonformität besser aushalten." Wichtig sei die frühkindliche Prägung "Ich bin in Ordnung, wie ich bin, mit all meinen Abweichungen, und ich muss nicht immer perfekt sein".

Es sei "keine schlechte Idee, mal Mut zum Mittelmaß zu haben", betont der Geschäftsführer des ZPP. "Störungen und Abweichung sind schließlich Leben." Weg vom normierten Denken hin zur "allgemeinen Akzeptanz von Diversität", ob das nun die Hautfarbe, das Geschlecht oder eben das äußere Erscheinungsbild betreffe. "Es müssen nicht alle gleich sein und das gleiche Duckface haben", sagt Hinrich Bents, der den Körper gerne mit einer "Großfamilie" vergleicht: Mit dem einen Teil verstehe man sich prächtig, der andere sei der weniger gern gesehene "bekloppte Onkel", den man aber auch akzeptieren müsse. Der Mann hat Humor: "Es geht um die Fähigkeit, mich als Ganzes zu sehen - auch wenn mir kein Psychotherapeut dieser Welt einreden kann, ich hätte keinen Hängebauch."