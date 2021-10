Von Daniel Schottmüller

Leichenflüssigkeit auf dem Teppich, Blutflecken am Türrahmen, Ungeziefer in der ganzen Wohnung: Als professioneller Tatortreiniger beginnt Thomas Kundts Arbeit dann, wenn Polizei und Spurensicherung abrücken. Im RNZ-Interview erzählt er, was ihn an seinem Beruf fasziniert, vor was er sich nach jahrelanger Berufserfahrung noch ekelt und wie es dazu kam, dass er zusammen mit Bestseller-Autor Tarkan Bagci ein Buch geschrieben hat.

Herr Kundt, was macht Ihnen denn am meisten Spaß an Ihrer Arbeit?

Für mich ist es ein echtes Privileg, dass ich Menschen in ihren verwundbarsten Augenblicken antreffe. Das kann ein Hinterbliebener sein, der gerade um einen lieben Menschen trauert. Aber auch ein Messie, in dessen Wohnung ich vom Sozialamt oder der Hausverwaltung bestellt werde, um für Ordnung zu sorgen. Oft entstehen in solchen Momenten sehr menschliche Gespräche. Und daraus ziehe ich Energie. Heute Vormittag erst war ich in einer Wohnung, in der ein Suizid stattgefunden hat. Vor Ort bin ich mit der Schwester des Verstorbenen ins Gespräch gekommen. Ich habe sie gefragt, welche schönen Erinnerungen sie mit ihrem Bruder verbindet und daraus ist ein wirklich berührender Austausch entstanden. Das war toll.

Und was sind die Schattenseiten?

Ehrlich gesagt, mir fällt spontan nichts ein, was mir überhaupt keinen Spaß machen würde. Im Gegensatz zu anderen Jobs, die ich früher gemacht habe, sind als Tatortreiniger selbst Zehn- oder Zwölfstunden-Tage kein Problem für mich. Obwohl: Das Einzige, was mir nicht so zusagt, ist der Innendienst (schmunzelt). Ich mag es lieber draußen zu sein und Wohnungen zu räumen. Da macht es mir auch nichts aus, wenn ich in meinem Schutzanzug ins Schwitzen komme.

Vorher waren Sie als Versicherungsvertreter tätig?

Damals wurde ich noch deutlich weniger nach meinem Berufsalltag gefragt (lacht). Ich weiß noch genau: Wenn ich mit anderen Gästen auf einer Geburtstags- oder Hochzeitsfeier ins Gespräch kam und erzählte, dass ich für einen größeren Finanzdienstleister arbeite, war das meistens der Augenblick, in dem sich der Gesprächspartner auf einmal schnell verabschiedet hat. Wenn ich heute gefragt werde, was ich beruflich mache, sage ich: "Ich habe mit einem Freund zusammen eine Firma mit Desinfektionshintergrund gegründet." Und sofort sagen die meisten: "Das klingt nach Tatortreiniger." Da scheint eine gewisse morbide Faszination bei uns Menschen vorhanden zu sein. Alles, was sich hinter verschlossenen Türen abspielt, finden wir automatisch spannend.

Viele dürften Ihr Metier über die Fernsehserie "Der Tatortreiniger" kennengelernt haben. Haben Sie einen professionellen Tipp für Bjarne Mädel?

Ich mag die Serie. Als sie damals rauskam, hab ich das aufgesogen, weil ich sie auch wirklich sehr unterhaltsam finde. Die skurrilen Begebenheiten, die man dort sieht, passieren tatsächlich. Wenn Schotty zum Beispiel in der ersten Folge am Tatort eine Prostituierte kennenlernt: Mir sind inzwischen schon drei begegnet, in Wohnungen oder im Treppenhaus. Und auch da sind interessante Gespräche entstanden. Diese verrückten Eigenheiten des Tatortreiniger-Berufs werden in der Serie realistisch dargestellt. Natürlich ist es bei Schotty immer so, dass er zu einem Tatort gerufen wird, um frisches Blut wegzuwischen. Das ist ein Stück weit romantisiert. In 60 Prozent der Fälle haben wir es mit Menschen zu tun, die Tage, Wochen oder sogar Monate lang tot sind. Da sehen die Leichenfundorte anders aus.

Wie es dazu kam, dass Thomas Kundt Karriere als Tatortreiniger machte, erzählt er zusammen mit Podcaster und Autor Tarkan Bagci in seinem gerade erschienenen Buch "Nach dem Tod komm ich". Hier berichtet er von Tatorten, an denen er noch Körperteile vorfand und Schicksalen, die er nie wieder vergessen wird: eine tragikomische Geschichte über den Tod, das Leben und vor allem über das Menschsein. Derzeit sind die beiden Autoren auf gemeinsamer Lesereise unterwegs durch Deutschland. Unter anderem werden sie zusammen am 22. Oktober ab 20 Uhr in der Union Halle in Frankfurt am Main auftreten.



Anfangs war es bestimmt nicht leicht, mit solchen Situationen umzugehen. Haben Sie inzwischen das Gefühl, dass man sich an alles gewöhnen kann?

Na ja, dass in bestimmten Momenten ein Würgereflex entsteht, ist eine natürliche Reaktion. Das kann man sich nicht abtrainieren. Das kommt bei mir aber weniger bei Leichen vor. Eher in Situationen, in denen man mit Fäkalien oder verwestem Essen konfrontiert ist. Vor zwei Wochen war ich zum Beispiel in einer Messie-Wohnung. Der Mann, der da gelebt hat, war total verwahrlost. Er war Alkoholiker und ist nachts nicht mehr auf die Toilette rausgekommen. In seinem Schlafzimmer standen Eimer, die bis oben voll mit Fäkalien waren. Als ich dort ankam, musste auch ich kurz würgen.

Oftmals geht es für Sie ja tatsächlich darum, Leichenreste zu entfernen. Haben Sie durch diese Arbeit ein anderes Verhältnis zum Tod entwickelt?

Auf jeden Fall. Dadurch, dass du täglich mit dem Thema Tod zu tun hast, betrachtest du das Leben ganz anders. Ich glaube, ich lebe intensiver und versuche die Zeit, die ich habe, wirklich zu nutzen. Ich möchte das Leben bewusst genießen: Arbeit und Freizeit. Und ich glaube, dass ich durch diese Arbeit viel sozialer geworden bin, als ich es vorher war.

Inzwischen treten Sie vor Hunderten von Menschen auf und erzählen von Ihrem Berufsalltag. Wie kam es dazu?

Dadurch, dass ich einfach sehr oft auf meinen Beruf angesprochen wurde: "Tatortreiniger? Mensch, das ist ja interessant. Machen könnte ich das nicht, aber spannend ist das in jedem Fall." Ich glaube, diese Schlüsselllochperspektive finden viele faszinierend. In meinem Bühnenprogramm erzähle ich deshalb, wie ich zu diesem Beruf gekommen bin, aber auch über die traurigen, erschreckenden und manchmal sehr lustigen Momente. Diese Mischung kommt an. Es gibt bei meinen Shows Momente, in denen man hören würde, wenn eine Stecknadel fallen gelassen wird. Man hört, wie das Publikum schluckt und betroffen ist. Im nächsten Augenblick lachen dann aber wieder alle zusammen – meistens natürlich, weil ich über ein Missgeschick meinerseits erzähle.

Aus dem Programm heraus ist nun ein Buch entstanden, das Sie mit Tarkan Bagci geschrieben haben. Wie lief die Zusammenarbeit ab?

Tarkan ist Schriftsteller, er hat zum Beispiel den Bestseller "Die Erfindung des Dosenöffners" geschrieben. Ich hatte durch Zufall das Glück, ihn kennenzulernen, denn er hat eine wahnsinnig sympathische Art zu schreiben. Er wiederum sagt, ich hätte eine sympathische Art zu erzählen. Das hat die Zusammenarbeit für uns beide leicht gemacht. Auch wenn wir uns wegen Corona nicht einfach mal für ein Wochenende in ein Hotel einschließen und zusammen schreiben konnten. Stattdessen lief es auf viele Videotelefonate heraus. Ich weiß noch, dass wir einmal verabredet hatten, bei einem gemeinsamen Frühstück zu skypen. Ich saß dann mit Kaffee und Croissant da, hab‘ gegessen und ihm von irgendeinem verrückten Tatort erzählt. Tarkan saß da und hat keinen Bissen runtergekriegt. Er meinte "Wie kannst du bei so etwas essen?" (lacht) Wenn ich das nicht könnte, wäre ich aber wahrscheinlich im falschen Beruf.

Dass das Interesse am Beruf des Tatortreinigers groß ist, dürfte mit der gleichnamigen TV-Serie und Protagonist Bjarne Mädel zu tun haben. Foto: L. Rothenberg

Das Buch ist durchaus auch sehr persönlich geschrieben.

Ja, mir war wichtig, nicht einfach nur gruselige Geschichten zu erzählen, sondern mein Leben so zu zeigen, wie es ist. Bei zwei, drei Episoden, bei denen ich mir nicht ganz sicher war, habe ich meine Schwester oder gute Freunde um Rat gefragt. Einmal habe ich auch eine gute Freundin meiner Mutter über eine Passage lesen lassen, bei der es um sie ging. Sie meinte zum Glück: "Das ist zu 100 Prozent deine Mutter!"

Und was sollen die Leser mitnehmen?

Zunächst, würde ich mir wünschen, dass sie sich gut unterhalten fühlen. Ich will aber auch sagen: Mach doch mal die Augen auf. Achte vielleicht mal auf deinen Nachbarn oder die ältere Dame, die dich im Hausflur immer so komisch anguckt. Vielleicht bist du der einzige soziale Kontakt, den sie den ganzen Tag über hatte. Ich glaube, niemandem bricht ein Zacken aus der Krone, wenn er in so einem Fall nachfragt, wie es dem Gegenüber geht. Aus meiner beruflichen Erfahrung heraus kann ich sagen: Es gibt nichts Traurigeres als zu sehen, dass jemand komplett vereinsamt gestorben ist.

Info: Thomas Kundt und Tarkan Bagci: "Nach dem Tod komm ich". dtv, 2021, 208 Seiten, 16,95 Euro.