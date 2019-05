Fotos: AS Verlag

Von Rolf Kienle

Heidelberg/München. Der stolze "Wilde Kaiser" hat die eindeutige Hauptrolle, aber lieben ihn die Zuschauer deshalb? Nein, alle schwärmen nur für den Bergdoktor. Er rettet pausenlos Menschen, sieht gut aus und ist extrem charmant. Dafür lassen erwachsene Frauen schon mal Termine platzen. Es gibt Leute, die haben noch keine "Bergdoktor"-Folge verpasst - und die ZDF-Serie läuft schon seit 2008. Vorgänger-Serien gabs schon in den Neunzigern, und auch noch eine Reihe weiterer Bergromanzen führen uns in alpine Höhen. Sind wir denn plötzlich alle bergsüchtig geworden?

Ludwig Ganghofer, dessen Werke angeblich 30 Millionen mal verkauft wurden, war früher. Heute kommt der Doktor mit dem Heli in die Berge, der Wilde Kaiser gibt die Kulisse ab. Überhaupt: die Berge. Mächtige weiße Gipfel, idyllische Täler, saubere Luft, gutes Essen - alles schön unverdorben. Urwüchsig. Und dann der Alpenschick: Selbst wer seinen Urlaub bevorzugt am Meer verbringt, kommt unter Umständen nicht um Dirndl und Trachtenjanker samt Weste für ein paar hundert Euro herum, weil ein Oktoberfest bei Freunden auf dem Terminkalender steht. Alpiner Lifestyle.

Die Berge haben ihr natürliches Habitat verlassen, stellte ein Schweizer Kulturwissenschaftler unlängst fest und meinte, dass der einst rein geografische Begriff im städtischen Raum angekommen ist. Restaurants und Bars spielen mit dem Alpen-Ambiente, in Hamburg und Berlin gibt es möglicherweise mehr Alpenstüberl als in Garmisch-Partenkirchen.

Auf dem Heidelberger Bismarckplatz geht man zur Weihnachtszeit in die "Baracca Zermatt" zu Kaminfeuer und Käsefondue. Das ist schön und wundert niemand wirklich. Über die Alpen-Jodler von Hubert von Goisern bis Andreas Gabalier muss man nicht lange reden, die hatten immer ihre Fans.

Früher, da hatten die Berge vor allem einen Pluspunkt: Die Luft war frisch und rein, frischer und reiner gings gar nicht. Das war zu Zeiten, als man in den deutschen Großstädten mit der Angst lebte, Tuberkulose zu bekommen, weil die Luft krank machte. Mitte des 19. Jahrhunderts. Es wird kein Zufall gewesen sein, dass etwa zu dieser Zeit einige bergbegeisterte Männer in einem Münchener Gasthof dazu aufriefen, den deutschen Alpenverein zu gründen. Das ist ziemlich genau 150 Jahre her, es war der 9. Mai 1869, als sie den Grundstein zu einer Bewegung legten, die heute als Erfolgsgeschichte gesehen werden kann. 1,2 Millionen Deutsche sind inzwischen Mitglied des Deutschen Alpenvereins, DAV.

Gründete die Heidelberger Sektion des Alpenvereins: Hermann von Helmholz

Der Aufruf war ein präzise formulierter Auftrag: Überall dort, wo sich einige Alpenfreunde fänden, sollten sich eigenständige Vereine gründen. Im damaligen Sprachgebrauch war von Sektionen die Rede, was bis heute beibehalten wurde. Auch in Heidelberg wurde - auf Initiative des "Universalgelehrten" Hermann von Helmholtz eine Sektion gegründet. Es war damals die siebte und zählt heute mit über 9000 Mitgliedern zu den größten Sektionen bundesweit.

Die Bergfreunde sollten ein Wegenetz in den Alpen entwickeln und Schutzhütten für Wanderer bauen. Die Sektionen hatten Wegemarkierungen, die bis dahin nicht existierten, zu organisieren. Wanderkarten wurden veröffentlicht, die Funktion des Wanderführers erstmals festgelegt, Vorträge und Versammlungen im Flachland veranstaltet. Man widmete sich aber auch der Erkundung naturwissenschaftlicher Zusammenhänge. Über allem stand die pure Lust am Wandern.

Die Berge waren uns zu diesem Zeitpunkt bereits ein wenig näher gerückt; die Menschen konnten nach dem rapiden Ausbau des Eisenbahnnetzes bequemer reisen. Fahrten ins Gebirge waren für viele überhaupt erst möglich geworden. Das Auto? Wird von Carl Benz in Mannheim erst zwanzig Jahre später erfunden.

Zukunftsweisend war die Idee. Neu war sie aber nicht. Sechs Jahre zuvor war bereits der Schweizer Alpenclub entstanden - dort fand man auch gute Berater. Ein paar Gründer wie Franz Senn und der Prager Kaufmann Johann Stüdl hatten bereits Bergerfahrung. Versierte Bergsteiger wie sie und berühmte Gelehrte waren dabei. Ihre Motive klangen so: "Die Durchforschung der gesamten deutschen Alpen, die erleichterte Bereisung derselben und die Herausgabe periodischer Schriften." Es war eine andere Sprache damals.

Der Heidelberger Reinhard Karl beim Klettern mit Eva Altmeier in Utah.

Senn und Stüdl waren in der Welt der Bergsteiger klingende Namen. Senn hatte bereits zuvor Wanderwege anlegen lassen, und er erhoffte sich durch das, was man heute Wandertourismus nennt, einen besseren Lebensstandard in den armen Alpentälern. Es stellte sich heraus, dass Senns Wege nicht nur für Touristen eine Erleichterung waren, sondern auch für die Einheimischen, die hier ihre Waren transportieren konnten. Franz Senn war es auch, der schließlich die Initiative ergriff und Vorschläge für einen neuen Verein machte.

Er riskierte den Bruch mit dem bereits existierenden österreichischen Alpenverein. Ein Freund der Diplomatie war er nicht. "Was soll ich denn mitten unter diesen abgelebten siechen Prahlhänsen", fragte er Stüdl in einem Brief. Er hatte das Glück, dass es innerhalb des österreichischen Alpenvereins reichlich Opposition gab - und die war gern dabei bei der Gründung des deutschen Alpenvereins. München wurde die erste Sektion, gefolgt von Leipzig, Wien, Lienz, Augsburg und Salzburg.

An Zuspruch fehlte es nicht: Die Alpen wurden "zu einem großen Erholungs- und Pilgerfahrtziel der modernen europäischen Welt", schrieb Ludwig Purtscheller schon bald. Vor allem unter den Engländern machte sich Alpenbegeisterung breit. 1880 stellten sie bereits drei Viertel der Besucher von Zermatt. Dort hatte ihr Landsmann Edward Whymper 1865 das Matterhorn erstbestiegen.

Ein wenig wundert die Entwicklung, denn Theologen sprachen im 17. Jahrhundert noch eine ganz andere Sprache. Für sie waren die Alpen der abscheuliche Rest der Sintflut, als Mahnung an die Sündhaftigkeit des Menschen. Man hielt die Alpen für unbewohnbar, vor allem weil die Adern in großen Höhen platzen könnten und das Wasser der Alpen die Kropfbildung und den Kretinismus fördere. Parallel spiegelte sich gottlob eine positive Sicht der Dinge in den Bergen. Eine solide Lebensweise bewirke ein hohes Alter, hieß es da. Die hohe Lage, die gute Kost, die reine Gebirgsluft seien der Gesundheit förderlich.

Kritik an dem, was man damals als Massentourismus ausmachte, kam auf: Die ausgebauten Wege und Hütten des Alpenvereins hätten den Menschen "die gewaltigen Erholungsstätten der Alpen eröffnet". "Immer mächtiger wird der Strom, der sich alljährlich in die Berge wälzt."

Eine ziemlich finstere Zeit des Alpenvereins folgte in den 1920er Jahren. Lange bevor das NS-Regime die Macht übernahm, führte er einen "Arierparagraphen" ein und grenzte jüdische Mitglieder aus. Die Sektionen wurden bei der Machtübernahme in den Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen eingegliedert. Nach dem Einmarsch der Alliierten verboten sie den Alpenverein, aber im Jahr darauf wurden einzelne Sektionen bereits wieder lizenziert, und 1950 auf neue Beine gestellt.

Die Geschichte des Alpenvereins wäre ohne Reinhard Karl aus Heidelberg nicht vollständig. Der Automechanikerlehrling aus der Weststadt wurde zum Kletterfanatiker und schließlich der erste Deutsche auf dem höchsten Gipfel der Erde. Im Mai 1978 stand Karl auf dem Mount Everest. Er schrieb Bücher übers Klettern, die auch heute noch wichtig sind. Reinhold Messner nannte ihn den Sprecher einer ganzen Bergsteigergeneration.

1982 kam Karl in einer Eislawine am Cho Oyu ums Leben, aber wenn seine Witwe heute Vorträge über ihn hält, kann sie sicher sein, vor vollen Sälen zu sprechen. Karl hat die Sprache der Bergbücher komplett verändert. Die Berge mussten bei ihm nicht heroisch "bezwungen" oder "erkämpft" werden, im Gegenteil, Reinhard Karl fand vielmehr, Bergsteigen sei eine "unnütze Tätigkeit". Trotzdem verfiel er den Bergen.