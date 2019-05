Von Rolf Kienle

Heidelberg./Fimbertal Ist diese Hütte eine Fata Morgana oder gibt es sie wirklich? Wer von Ischgl kommend das Fimbertal hinaufwandert, der sieht die Heidelberger Hütte früh am Talende thronen - und hat die kräftige Speckjause samt Radler schon förmlich vor sich stehen.

Nicht, dass der Aufstieg sonderlich anstrengend wäre, es zieht sich einfach ein wenig. Das Tal hat eine spannende Alpenflora, auf den saftigen Wiesen stehen neugierige Pferde und Kühe. Aber die Hütte kommt und kommt einfach nicht näher. Mal verdeckt sie ein Hügel des Tales, dann taucht sie wieder auf und scheint immer noch genau so weit weg zu sein wie eben. Die Heidelberger Hütte will erobert werden.

Das ist kein Berggasthof für die schnelle Einkehr am Sonntagnachmittag. Die Fahrstrecke zur Hütte ist ohnehin nur ein Wirtschaftsweg für Hüttenwirt, Älpler und Seilbahnangestellte.

130 Jahre besteht die Heidelberger Hütte in diesem Jahr, gebaut wurde sie ziemlich genau zwanzig Jahre nach der Gründung des Alpenvereins und der fast zeitgleichen Gründung der Sektion Heidelberg. Diese ist denn auch Hausherrin der 2264 Meter hohen Enklave, der Berggasthof eine der ältesten Alpenvereinshütten und gleichzeitig die einzige deutsche Hütte auf Schweizer Boden.

Das heißt für den Wanderer: Er wird zum Grenzgänger, wenn er die 15 Kilometer vom Tiroler Paznauntal heraufkommt. Erst eine längere Etappe Österreich, dann die Schweizer Grenze, worauf nur eine schlichte Tafel aufmerksam macht. Und schließlich die Hütte. Eine zweite Wanderroute führt von Ramosch im Engadin herauf, eine dritte von Mathon nahe Ischgl aus durchs schöne Laraintal.

Versorgt wird die Hütte von Ischgl im Paznauntal aus, woher auch die meisten Wirte stammten. Der allererste Hüttenwirt, der vor 130 Jahren hier einzog, war hingegen kein Tiroler, sondern ein gewisser Hermann Landfried, ein bergaffiner Spross der Heidelberger Landfried-Familie, die in Tirol zu dieser Zeit bereits ein schönes Anwesen besaß und eine räumliche Nähe zum Fimbertal hatte. Hermann Landfried hielt es lange aus in den Bergen; von 1889 bis 1925 blieb er Wirt der Selbstversorgerhütte. Das hieß: Die Wanderer brachten damals ihr eigenes Vesper mit, Wasser gabs am Bach, der unmittelbar neben der Hütte fließt.

Landfried musste, anders als heute, nicht für die Mahlzeiten der Gäste sorgen. Er wäre maßlos überfordert gewesen, der Transportweg für Vorräte hätte sich viel zu beschwerlich gestaltet. Zu seiner Zeit gab es keinen Zugang von Ischgl her. Ramosch war damals Ausgangspunkt der Wanderer. Sie mussten erst den Fimberpass überqueren und wieder ein Stück bergab zur Hütte.

Die Strecke erlebte vor ein paar Jahren eine ganz neue Funktion, seit die Mountainbike-Route "Transalp 6" in sieben Etappen von Oberstdorf zum Gardasee hier entlangführt und auch die Heidelberger Hütte passiert. Es ist das alpinste Stück der insgesamt recht anspruchsvollen Route.

Impressionen aus den Bergen







Um ein Haar hätten sich die Heidelberger Bergfreunde einen anderen Platz für ihre Hütte suchen müssen. Die Prager Sektion war offenbar schneller und sollte zunächst das Fimbertal zugeteilt bekommen. Es kam anders. "Die Prager zogen sich zurück, Heidelberg bekam den Zuschlag", erzählt Karl Bellm, der seit bald 30 Jahren Hüttenreferent der Heidelberger Hütte ist und die Immobilie in technischen und bürokratischen Dingen betreut.

Der Bau des ersten Gebäudes im Fimbertal war auch Beginn einer langen Partnerschaft mit der Schweizer Talgemeinde Ramosch und später dem Wintersportort Ischgl. Ramosch ist der Grundeigentümer, der den Heidelbergern das Gelände "zeitewig" überließ, was einer Erbpacht auf Lebenszeit entspricht. Als sich vor ein paar Jahren das Schweizer Pachtrecht änderte, musste man einen neuen Vertrag abschließen, der jetzt bis 2084 gilt.

Man kann sich vorstellen, dass der Mix aus der Schweiz, Österreich und Deutschland das Management einer Hütte nicht eben erleichtert. Ein Beispiel: Für jede Flasche Wasser, die von Ischgl zur Hütte hinaufgebracht wurde, war Zoll an die Schweiz zu bezahlen. Als der unlängst auf 1,10 Franken pro Flasche erhöht wurde, entschied sich der Hüttenwirt, auf Quellwasser umzusteigen, es ist UV-gefiltert und keimfrei. Und preiswerter.

Vor ein paar Jahren befanden die Schweizer Behörden, dass der Stausee samt dem Damm und dem kleinen Wasserkraftwerk nicht mehr den wasserrechtlichen Anforderungen entspreche und demontiert werden müsse. Der Grund: Seit 1996 gehört ein Teil des Tales zum Moorlandschafts-Inventar der Schweiz und steht unter strengem Schutz.

"Was tun?" Die Heidelberger mussten sich was einfallen lassen. Eine kilometerlange Stromleitung von Ischgl herauf schied aus. Zu teuer. Photovoltaik-Technik nutzte man bereits. Die war während der Wintermonate allerdings wirkungslos. Blieb nur Gas. Nun fährt einmal im Jahr ein Tankwagen mit Flüssiggas hinauf, um die vier Tanks mit je 13.000 Litern Fassungsvermögen zu befüllen.

Man weiß heute nicht mehr so genau, was die Väter der ersten Heidelberger Hütte veranlasste, genau an diesem Platz zu bauen, aber sie haben wohl die gleichen Erwägungen in Betracht gezogen wie jene Menschen, die Jahrtausende zuvor bereits hier siedelten. Schweizer Archäologen, die seit 2007 hier gruben, haben festgestellt, dass der Platz eine gewisse Tradition hat. Vermutlich gab es bereits vor 10.000 Jahren Menschen hier oben, Jäger und Sammler, später Senner und Bauern.

Man fand unweit der Hütte "alpwirtschaftliche Bauten aus urgeschichtlicher Zeit", wie die Archäologen Thomas Reitmeier und Mario Ranzinger schrieben. Sie stießen nur wenige hundert Meter vom heutigen Gebäude entfernt auf Reste einer Hütte, die wohl ins achte bis vierte Jahrhundert vor Christus datiert werden kann. Schon damals erkannte man den unschätzbaren Vorteil des Platzes hinter einem mächtigen Felsen, der Lawinen abhält. Das dürfte auch für die Bergfreunde im Jahr 1889 ein unschlagbares Argument gewesen sein.

Eine Berghütte mit 150 Schlafplätzen und Restaurant zu betreiben, bleibt ambitioniert. Gerade erst wurde der sogenannte Winterraum für zwölf Personen neu gestaltet und möbliert, das Dachgebälk brauchte eine statische Verstärkung, dieses Jahr wird die Zufahrt zur Hütte ausgebessert und bei der "Bodenalpe" unterhalb der Hütte muss eine Fangwand gegen Steinschlag gebaut werden.

Allein die neue Abwasserreinigung hat im vergangenen Jahr 600.000 Euro verschlungen, 50.000 muss man in die Instandhaltung des Hauses investieren, 110.000 Euro kostet der Wegebau zur Hütte. Karl Bellm kann einige erhebliche Posten auflisten. Die Gesamt-Investitionen für Energieversorgung, Abwasserreinigung, Brandschutz und statische Sicherung beliefen sich im vergangenen Jahr auf 1,2 Millionen Euro. Nun kommen ein paar weitere Ausgaben auf die Sektion zu wie der Rückbau des Stausees und der Druckleitungen.

Hinter der Hütte erhebt sich die "Heidelberger Spitze", der ein paar Meter zum Dreitausender fehlen. 2965 Meter misst der Gipfel. Professor Wilhelm Paulcke, ein Geologe, Lawinenforscher und Pionier des alpinen Skilaufs, ist der Name zu verdanken. Die Besteigung bis zum Gipfelkreuz ist eine eher einfache Angelegenheit und eigentlich ein Muss für jeden Heidelberger Wanderer. Im Juli wird übrigens spitzenmäßig gekocht in der Heidelberger Hütte: Deutschlands jüngster Zwei-Sterne-Koch Tristan Brandt aus Mannheim bereitet dann eine etwas andere "Jause" zu: Kalbsbäckchen mit Süßkartoffeln.