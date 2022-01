Von Christian Satorius

Wer gerne zum Zahnarzt geht, Spaß hat an der Steuererklärung und mit Hingabe für wichtige Prüfungen lernt, der braucht hier nicht weiter zu lesen. Für alle anderen gilt: Augen zu und durch. Denn wer unangenehme Aufgaben zu lange aufschiebt, muss mit negativen Konsequenzen rechnen. Zahnschmerzen, Ärger mit dem Finanzamt und Prüfungsversagen drohen. Das ist auch den Menschen durchaus bewusst, die unter "Aufschieberitis" leiden, nur putzen die eben lieber ihr Fahrrad oder räumen die Abstellkammer auf, anstatt sich diesen unerfreulichen Aufgaben zu stellen und sie zu erledigen. Getreu dem Motto: Morgen ist ja schließlich auch noch ein Tag.

Vor allem Menschen, die ihr Berufsleben und ihren Alltag eigenverantwortlich gestalten können, sind besonders anfällig für die Aufschieberitis, die Fachleute lieber als Prokrastination bezeichnen. Unter Studenten ist dieses ständige Aufschieben besonders verbreitet, so sehr sogar, dass einige Universitäten den Betroffenen schon professionelle Hilfe anbieten. Laut Prokrastinationsambulanz der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster hat die "Aufschieberitis" allerdings nichts mit Faulheit zu tun. Vielmehr handele es sich dabei um "ein ernsthaftes Problem der Selbststeuerung, für das es professionelle psychologische Hilfe gibt". Die Frage, die sich stellt, ist: Woran liegt es, dass einige Menschen genau die gleichen Aufgaben innerhalb der vorgegebenen Zeit erledigen, während andere sie lieber ständig vor sich her schieben und stattdessen ein Vermeidungsverhalten an den Tag legen, wie etwa Fensterputzen oder im Internet surfen?

Ein deutsches Wissenschaftlerteam der Ruhr-Universität Bochum hat eine Antwort auf diese Frage gefunden. Die Biopsychologen um Caroline Schlüter, Dr. Erhan Genc, Dr. Marlies Pinnow und Prof. Dr. Dr. Onur Güntürkün haben herausgefunden, dass sich das Gehirn der Aufschieber von dem der Macher unterscheidet. Dazu steckten die Forscher insgesamt 264 Frauen und Männer in einen Kernspintomografen und bestimmten das Volumen einzelner Hirnareale und deren funktionelle Vernetzung. Außerdem stellten sie mit Hilfe eines Fragebogens die Fähigkeit der Probanden zur Handlungskontrolle fest.

Das Ergebnis der Untersuchungen ist interessant: Die Versuchsteilnehmer mit einer schlechten Handlungskontrolle hatten eine größere Amygdala. Zudem war bei diesen Menschen die funktionelle Verbindung zwischen Amygdala und dem sogenannten dorsalen anterioren cingulären Kortex (dorsaler ACC) weniger stark ausgeprägt. Die Amygdala ist vor allem dazu da, um Situationen und deren Ausgang zu beurteilen und uns gegebenenfalls vor möglichen negativen Konsequenzen zu warnen. Wohingegen der dorsale ACC Informationen über den potenziellen Ausgang einer Handlung nutzt, um diejenigen Handlungen auszuwählen, die dann in die Tat umgesetzt werden.

Die Theorie der Forscher ist nun, dass die Handlungskontrolle nicht mehr erfolgreich ausgeführt werden kann, wenn das Zusammenspiel zwischen Amygdala und dorsalem ACC gestört ist. "Menschen mit höherem Amygdala-Volumen könnten eine größere Furcht vor den negativen Konsequenzen einer Handlung haben. Sie zögern und schieben Dinge auf", resümiert Dr. Erhan Genc die Forschungsergebnisse. "Die geringe funktionelle Kopplung zwischen der Amygdala und dem dorsalen ACC könnte diesen Effekt weiter verstärken, indem störende negative Emotionen und Handlungsalternativen unzureichend reguliert werden."

Nun ist natürlich nicht jeder gleich von Prokrastination betroffen, der mal ein bisschen vor sich hin bummelt oder eine Aufgabe verschiebt. Das tun wir alle im Alltag mal mehr und mal weniger. Zum Problem kann das Aufschieben aber immer dann werden, wenn es Leid verursacht und ein normales Alltagsleben so nicht mehr möglich ist. Psychische und physische Probleme können nämlich die Folge sein, wie etwa anhaltende Unzufriedenheit, Selbstvorwürfe und Schuldgefühle, schädlicher Stress sowie Schlafstörungen bis hin zu Depressionen und ernsthaften Herz-Kreislaufproblemen. In diesem Fall sollten Betroffene unbedingt psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Das dürfen sie dann allerdings nicht auch wieder auf die lange Bank schieben.