Von Alex Wenisch

Kiel. Der NDR beweist Mut – er holt mit dem aktuellen Tatort ein brandaktuelles Thema ins Rampenlicht: Frauenhass im Internet. "Borowski und die Angst der weißen Männer" wird Diskussionen auslösen.

Was ist passiert? In der Nähe einer Disco wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Mit K.O.-Tropfen betäubt, schwer misshandelt. Schnell entdecken Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) Spuren, die ins rechtsextreme Milieu führen. Borowski steigt Undercover in die radikale Männer-Welt ein.

Worum geht es wirklich? Um das reale Phänomen der "Incels" – junge Männer, die unfreiwillig im Zölibat leben. Im Internet finden sie sich in Foren und radikalisieren sich in ihrem Hass auf moderne, selbstbewusste Frauen, von denen sie sich abgelehnt fühlen. Angestachelt und bestätigt in ihrer Weltwahrnehmung werden sie von "Pick-Up-Artists", die ihnen beibringen wollen, wie man Frauen anmacht ("Damit Männer endlich wieder Männer sein können"). Die Incel-Szene ist längst Anknüpfungspunkt von Neonazis, die versuchen, diese verunsicherten jungen Männer zu radikalisieren. Die Attentäter von Halle, Christchurch und Utøya waren solche Typen. Im "Tatort" ist Mario Lohse der Incel; anfangs denkt man, ein armer Wicht, der einfach sehr schüchtern ist. Fast hat man Mitleid, wie herablassend er zum Beispiel von seiner Chefin behandelt wird. Allmählich wird aber klar: Lohse ist eine tickende Bombe. Ziel ist die engagierte Lokalpolitikerin Birte Reimers (Jördis Triebel); dass sie auf einer Todesliste der Rechten auftaucht, nimmt sie nicht allzu ernst: "Für eine aktive Politikerin ist es ja fast eine Katastrophe, auf so einer Liste nicht aufzutauchen!" Lohse plant derweil mit Gleichgesinnten einen großen Anschlag ausgerechnet am Weltfrauentag ("Das ist unsere Stadt – wir werden sie jagen").

Wie schlagen sich die Kommissare? Auch Mila Sahin ist als selbstbewusste Frau Anfeindungen ausgesetzt. Harter Tobak. Aber sie pariert dies souverän. Und weiß Borowski auf ihrer Seite. Er stellt sich eben nicht schützend vor Sahin, womit er sie zum Opfer der Anfeindungen machen würde, sondern unterstützt ihre Schlagfertigkeit und ihren Mut. Borowski ist damit das Gegenmodell zu den ängstlichen weißen Männern.

Was ist die Stärke dieses "Tatort"? Das Thema wird breit erzählt: vom alltäglichen Sexismus im Büro über Beleidigungen engagierter Politikerinnen im Netz bis zu Ideologisierung und Terror. Super gemacht von den Autoren Peter Probst und Daniel Nocke.

Was sind die Schwächen? 90 Minuten sind sehr knapp für das Thema. Vor allem Mario Lohses Radikalisierung vom "kleinen Loser" zum gewaltbereiten Attentäter geht viel zu schnell. Wenn es nicht der "Tatort" wäre, hätte man die Geschichte auch als Mini-Serie erzählen können.

Und sonst noch? Der aktuelle Fall aus Kiel ist (nach Ludwigshafen, Dresden und Dortmund) bereits der vierte "Tatort" in kurzer Zeit, der sich den Themen Rechtsradikalismus und der fatalen Wirkung des Internets widmet. Einerseits fragt man sich, ob sich die Redaktionen der Sender nicht absprechen, andererseits erkennt man erst durch mehrere Geschichten, wie vielschichtig das Problem in Wirklichkeit ist.

Was kann man vom "Tatort" fürs Leben lernen? Wie viele ekelhafte Ecken das Internet doch hat.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Uneingeschränkt: Ja! "Borowski und die Angst der weißen Männer" ist mehr als ein Sonntagskrimi. Dieser "Tatort" hat gesellschaftliche Relevanz.