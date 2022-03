Von Philipp Weber

Es geschieht selbst an Schulen, von denen man es kaum erwartet hätte: Familien schocken die Schulgemeinschaft, indem sie sich als Anhänger von Diktatoren wie Wladimir Putin zu erkennen geben – und die Lehrer in ein Dilemma manövrieren. Einerseits dürfen weltanschauliche Differenzen bei der Ausbildung von Jugendlichen keine Rolle spielen; andererseits sind Demokratieverständnis und kritische Haltung Ziele westlicher Schulbildung. Unter diesem Blickwinkel erweist sich der im Internatsmilieu spielende Falke-Tatort "Tyrannenmord" als beklemmend aktuell. Das macht die Mängel umso ärgerlicher.

Was ist passiert? Juan Mendez ist verschwunden – und das ist ein politisches Problem. Der 17-Jährige ist kein gewöhnlicher Internatsspross, sondern Sohn eines Staatsfunktionärs von Orinaca, einer fiktiven Diktatur in Lateinamerika. Leibwächter Carlos begleitet ihn auf Schritt und Tritt. Juan, seine Freundin und sein bester Kumpel schaffen es, den Koloss zu narren. Der Plan: eine Entführung mit tödlichem Ausgang vortäuschen, um in ein Leben in Freiheit zu entkommen. Doch das Vorhaben läuft aus dem Ruder.

Worum geht es wirklich? Wann werden die aufrechtesten Demokraten schwach: beim Geld. Juans deutsche Mutter zahlt dreimal so viel Schulgeld wie üblich. Wessen Sohn der verschwundene junge Mann tatsächlich ist, gibt die Schulleitung erst zu, als die Elternschaft auf die Barrikaden geht. Da hilft es auch nicht, dass Juan im Unterricht des linken Politik-Lehrers zum Thema "Tyrannenmord" scheinheilig für den Internationalen Gerichtshof plädiert. Bei den Ermittlungen zu seinem Verschwinden ist Diskretion oberste Beamtenpflicht, denn die Bundesrepublik und Orinaca stehen kurz vor der Einigung: wirtschaftliche Beziehungen gegen liberalere Pressegesetze.

Wie schlagen sich die Kommissare?Es ist ein Markenzeichen der Falke-Tatorte: Thorsten Falke brettert von der Stadt in die Provinz, bekommt es mit dem Dorfpolizisten zu tun – und rastet aus. Sein "Opfer" heißt jetzt Felix Wacker, doch Falke hat dazugelernt, er entgegnet dem überambitionierten Kollegen nur: "Du laberst ein bisschen viel." Kommissarin Julia Grosz bleibt im Hintergrund.

Was ist die Stärke dieses Tatorts? Dramaturgisch kann man dem Beitrag wenig vorwerfen. Er hält die Spannung, und ja: Einige Szenen gehen auf. Etwa als der anfangs vom "Tyrannenmord" fabulierende Lehrer plötzlich der realen Diktatorengattin gegenübersteht und stammelnd auf seinem Stuhl zusammensinkt.

Was sind die Schwächen? Warum haben sich die Drehbuchschreiber ihre peinlichen Lateinamerika-Stereotype nicht gespart? Die im Film dargestellten Südamerikaner halten Kollegin Grosz für Falkes Frau, verachten Homosexuelle – und ihr Diktator hat die Laufrichtung des Panthers auf der Landesflagge geändert: von links nach rechts. Etwas zu viel Klischee.

Und sonst noch? "Tyrannenmord" hat einen Münchner Verwandten: In "Der Wüstensohn" ging es 2014 ebenfalls um einen Diktatorenspross, der dem goldenen Käfig entkommen will.

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen? Nimm nie Getränke von Fremden an!

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Jetzt könne ihr nur noch ein Herzinfarkt den Tag retten, klagt die "Innenministerin" im Tatort. So schlimm ist’s nun auch wieder nicht. Aber angesichts des thematischen Potenzials wäre viel mehr drin gewesen.