Von Daniel Bräuer

Frankfurt. Ein Krimi mit froher Osterbotschaft? Wie sollte das auch gehen, wenn man nicht Team Münster ist? Ob im Vorort-Häuschen, der Gartenlaube oder nachts an der Tanke: Der Frankfurter Tatort "Finsternis" macht seinem Titel nicht nur optisch alle Ehre.

Was ist passiert? Eine Szene wie in "Scream": Junges Paar hört nachts im Stadtwald Schreie, trifft auf einen wild um sich brüllenden Mann und glaubt, eine Leiche am Boden liegen zu sehen. Die ist am nächsten Morgen verschwunden. Der Versuch, Licht ins dunkle Geschehen zu bringen, führt die Ermittler Janneke und Brix in den Vorort Zeilsheim: Dort sitzt der krebskranke Chemielehrer Ulrich Gombrecht, während seine Frau Maria angeblich zum Fastenwandern in den Pyrenäen unterwegs ist. Oder ist sie die verschwundene Tote im Wald?

Worum geht es wirklich?Um die Zerrüttung, die sich hinter der biederen Bungalowfassade abspielt: Der Vater ist schwer krank, die beiden Schwestern Kristina (Odine Johne) und Judith (Julia Riedler) sind sich mit ihren unterschiedlichen Lebenswegen spinnefeind. Jeder misstraut jedem, jeder belügt jeden, und wer hier eigentlich wen manipuliert, erschließt sich den Ermittlern erst, als es für mehrere Beteiligte langsam lebensbedrohlich wird.

Wie schlagen sich die Kommissare?Wortwörtlich schlecht: Brix (Wolfram Koch) lässt sich dilettantisch bei einer Verfolgungsjagd vom Verdächtigen mit einem gezielten Hieb auf den Solarplexus niederstrecken. Den Patzer macht er gegen Ende wett, als er seine Kollegin (Margarita Broich) vor dem sicheren Tod bewahrt. Auch sie hat sich, der Aufklärung so nahe, überwältigen lassen.

Was ist die Stärke dieses Tatorts? Ganz klar die Charakterstudien über das kaputte Familienleben der Gombrechts. So wie der Hausstand gerade in Auflösung ist, sind es die familiären Bande offenbar schon länger. Die eine Tochter, mäßig erfolgreiche Theaterregisseurin, bekommt den ganzen Stolz der Eltern ab. Die andere, hochschwanger, mit Sohn und zweitem Mann nie dem Dunstkreis der Eltern entkommen, ist nicht nur deswegen neidisch. Die Angst vor dem von Uwe Preuss großartig gespielten Familienvater schweißt sie wieder zusammen – mehr als die Angst um ihn.

Was sind die Schwächen? So vielschichtig-dicht die Figuren gezeichnet sind, so lückenhaft ist zum Teil der Plot: Was macht Judith, die in Berlin lebt und arbeitet, die ganze Zeit im Frankfurter Theater? Wie kommt ein wichtiger Hinweis zur Tat plötzlich auf die Videokamera des Enkelsohns? Was macht die Handtasche der Verschwundenen in der Hütte des verschrobenen Einsiedlers im Wald? Klar, die Ermittler auf die falsche Fährte locken. Aber zur Aufklärung passt es hinten und vorne nicht. Und angesichts der verzweifelten Schreie aus der Dunkelheit merkt sich die junge Studentin als erstes das Kennzeichen des Autos, das sie gerade blendet? Natürlich.

Und sonst noch? Die gespenstische, bedrückende Leere, die neben der titelgebenden Dunkelheit immer wieder die Szenerie beherrscht, ist ein Nebenprodukt der Corona-Lockdown-Phase, in der gedreht wurde: Keine Autos unterwegs, kaum Passanten zu sehen.

Was kann man vom Tatort fürs Leben lernen? "Auch ein Opfer kann ein A... sein."

Montag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Wenn man bereit ist, über die logischen Lücken hinwegzusehen – ja. Dann bietet "Finsternis" gute Krimiunterhaltung mit verstörendem Nachgeschmack.