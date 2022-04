Von Alex Wenisch

Das hat man selten: Nach zehn Tatort-Minuten ist der Täter geständig. Mehr noch: Er hat sogar selbst die Polizei gerufen, um sich verhaften zu lassen. Dass die Wiener Ermittler Moritz Eisner und Bibi Fellner trotzdem noch was zu tun bekommen, liegt an einigen Wendungen, die der Fall "Alles was Recht ist" am Sonntagabend machen wird.

Was ist passiert? Weil ihm übel ist, kommt Stefan Weingartner früher von der Arbeit nach Hause und belauscht dort seine Frau, wie sie ihrer besten Freundin in sehr freizügigen Details von ihrem Verhältnis zu ihrem Fitness-Trainer berichtet. In einer Kurzschlusshandlung holt sich Weingartner ein Küchenmesser, schneidet seiner Frau die Kehle durch und ersticht die Freundin. Erst als er wieder "zu sich kommt", erkennt er seine Tat und lässt sich verhaften.

Worum geht es wirklich? Es klingt etwas verquer, aber im Grunde geht es in diesem Tatort um Work-Life-Balance. Da ist der stocksteife Weingartner, der laut seiner Tochter "gegen alles ist, was Spaß macht", weshalb es sie auch nicht verwundert, dass ihre Mutter eine Affäre hatte. Da ist Anwalt Hafner, der außer seinem Job nichts kennt. Ein Pathologe, der die Kommissare einfach stehen lässt, weil er jetzt Feierabend und eine Verabredung hat. Und da ist der einsame Moritz Eisner, der seiner Kollegin das Herz ausschüttet, weil ihm im Laufe des Berufslebens die Freunde abhanden gekommen sind.

Wie schlagen sich die Kommissare? Das sensible Freundschaftsbekenntnis zwischen Eisner (Harald Krassnitzer) und Fellner (Adele Neuhauser) ist der stärkste Moment dieses Tatorts. Wie ohnehin dieses Duo gerade deshalb so gut funktioniert, weil Tiefe und Schmäh gleichermaßen funktionieren. Auch im aktuellen Fall geraten die beiden wieder aneinander, finden aber immer auch den charmant-passenden Ton einer Entschuldigung.

Was ist die Stärke dieses Tatorts? Die grundsätzliche Frage der "angemessenen Strafe". Die Verurteilung des Täters Weingartner ist eigentlich ausgemachte Sache, schließlich ist er geständig. Doch er hat den ehrgeizigen Anwalt Hafner, der auf "unzurechnungsfähig" plädiert und damit die Schöffen überzeugt. Allerdings: Weingartner ist ein gläubiger Mensch, er will gar nicht freigesprochen werden. Er will seine gerechte Strafe. Und ob des Freispruchs verliert Eisner die Nonchalance: "Leute wie dieser Hafner gehören aus dem Verkehr gezogen – alles was Recht ist." Als der Anwalt ein paar Tage später tatsächlich erschossen in seinem Büro gefunden wird und Mandant Weingartner wie vom Erdboden verschluckt ist, nimmt der Fall neu Fahrt auf.

Was sind die Schwächen? Es sind vielleicht ein paar zu viele Puzzleteilchen, die die Kommissare hier zusammenlegen müssen. Zumindest die Episode mit Bibis altem Spezi, dem Inkasso Heinzi, wäre verzichtbar. Ärgerlich auch, dass in den Tatort-Geschichten die Kommissare so oft persönlich von den "Schicksalen" des Falls betroffen sein müssen. Aktuell: Fellner und eine Fast-Vergewaltigung. Nur um sich dann möglichst empathisch mit Verdächtigen unterhalten zu können? Ich hoffe, echten Kommissaren geht es nicht so.

Und sonst noch? Makabere, aber lustige Szene: Als Eisner versucht, ein Handy zu entsperren: Face-ID funktioniert bei Toten nicht.

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen? "Gläubige Menschen neigen viel eher zum Betrug, weil sie die Beichte als Ventil zur Vergebung nützen." (Fellner)

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Wenn auch etwas überladen: ein sehr ordentlicher Tatort aus Wien.