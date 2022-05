Von Daniel Bräuer

Ludwigshafen. Zum zweiten Mal in Folge müssen im Tatort Eltern ihr Kind zu Grabe tragen. Doch anders als in Nürnberg vergangene Woche dreht sich der Ludwigshafener Fall nicht um die Trauerbewältigung, sondern um die bedrückende Vorgeschichte. An die Nieren geht "Marlon" dadurch kein bisschen weniger.

Was ist passiert? Der Grundschüler Marlon, nicht ganz neun Jahre alt, wird im Treppenhaus seiner Schule tot aufgefunden. Die Untersuchungen zeigen: Er ist nicht gestürzt, sondern gestoßen worden. Doch warum scheint außer Schulsozialarbeiter Anton Leu (Ludwig Trepte) und Marlons bestem Kumpel, dem völli aufgewühlten Pit, niemand so richtig zu trauern? Die Kommissarinnen Lena Odenthal und Johanna Stern spüren den letzen Tagen und Monaten im Leben eines "Problemkindes" nach.

Worum geht es wirklich? Um Erziehung. Ums Verstehen, Zuhören. Stern und Odenthal eröffnet sich eine Welt, in der nichts davon stattfindet. Dabei spielt der Fall – fernab aller Arbeiterstadtklischees – keineswegs in prekären Milieus. Statt körperlicher Gewalt erfahren diese Kinder eine Art Wohlstandsverwahrlosung. Eltern haben keine Zeit, Lust oder Energie, um auf ihre Kinder einzugehen. Altersgerechtes Trauern – unerwünscht. Lasst uns zum Alltag übergehen, jetzt, da der Störenfried endlich weg ist. Aber das weiß sogar die kinderlose Odenthal: Ein Achtjähriger, der wild um sich schlägt oder den Hausmeister mobbt, braucht Hilfe. Keinen Schulwechsel. Und erst recht keine Anzeige. Es ist ein Teufelskreis: Die Sanktionen machten Marlon nur noch wütender – womit er sich die nächsten Sanktionen einhandelte.

Wie schlagen sich die Kommissare?Erinnert sich noch jemand an die eisige Konkurrenz, die anfangs zwischen der alteingesessenen Odenthal und der Neueinsteigerin Stern herrschte? Acht Jahre später sind die beiden zum kongenialen Duo zusammengewachsen, das sich auch mal mit ungewöhnlichen Mitteln hilft. Ihre Gegensätze ergänzen sich: Odenthal erkennt in abgeschobenen, daueraggressiven Kindern ihr junges Außenseiter-Ich, das erst spät die eigene rastlose Energie zu kanalisieren lernte ("Und doch ist aus mir eine treue Staatsdienerin geworden."). Dagegen kann die geschiedene Mutter Stern nur zu gut nachfühlen, wie schnell sich Eltern an den Rand der Verzweiflung gebracht sehen und alle guten Vorsätze vergessen können. Eine starke Szene, die das im Tatort übliche Ermittler-Privatproblem einmal gekonnt mit dem Fall verknüpft! Mit derlei doppeltem Verständnis ausgestattet, sollte die Auflösung ein Klacks sein. Und doch gehen Odenthal und Stern die Festnahme des Täters so fatal falsch an, dass das dramatische Finale erst möglich wird.

Was ist die Stärke dieses Polizeiruf? Statt großer dramaturgischer Kniffe und Wendungen folgen Regisseurin Isabel Braak und Autorin Karlotta Ehrenberg konsequent einem Erzählstrang. Die Reduktion ermöglicht es ihnen, die dunklen Ecken hinter den Mittelstandsfassaden auszuleuchten. Und das tun sie mit beklemmender Intensität.

Was sind die Schwächen? Keine großen zu erkennen.

Und sonst noch? Wenn ihr alles zu viel wird, geht Odenthal exzessiv joggen. Dampf ablassen vor Industriekulisse. Der Kühlturm steht natürlich weder in Ludwigshafen noch in Mannheim. Gedreht wurde in Karlsruhe, im badischen Muggensturm und in Baden-Baden. Wer unbedingt will, kann das unterdosierte Lokalkolorit als Minus verbuchen.

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen? "Kinder sind nicht das Problem."

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Absolut.