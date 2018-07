Von Benjamin Auber

Manfred Fischer hat nie eine Chance gehabt. Als Baby wurde er vor einem Heim abgestellt. "Zu verschenken" stand auf einem Zettel neben dem Babykörbchen. Seine Eltern hat er nie kennengelernt, weiß nicht mal, wer sie sind. Ein Schicksal, mit dem der 61-Jährige aus Neckarburken noch immer hadert. Fast 55 Jahre hat es gedauert, bis er sich von seinen Fesseln lösen konnte, gefangen zu sein in einer Einrichtung, die er nur allzu gern verlassen hätte. "Es wurde mir immer gesagt, Manfred du bist noch nicht so weit, das kannst du nicht", sagt Fischer.

Als Kind lernte er nicht Lesen und Schreiben - wohl das wichtigste Werkzeug für ein selbstbestimmtes Leben. In dieser Zeit wurde er - wie er sagt - von vielen als "dummer Kerl" abgestempelt. Von Anfang an kam er in der Schule nicht mit, sodass er schon mit 15 mit körperlicher Arbeit anfing - klar, von geistiger Tätigkeit war Manfred damals so weit entfernt, wie von hier bis zum Petersplatz im Vatikan. Zudem ist er auch körperlich stark beeinträchtigt: Ihn behindern eine Wirbelsäulenkrümmung und sein Asthma. Auch seinen linken Arm kann er kaum benutzen. Manfred muss eine Schiene tragen, kann keine schweren Dinge heben.

Für ein eigenständiges Leben war der Weg weit: Analphabet, kein Zutrauen in seine geistigen Fähigkeiten und auch noch körperlich stark angeschlagen. Bei diesen Voraussetzungen ist eine Selbstaufgabe sicherlich nicht weit. Einfach im Heim bleiben, das war Manfred nach den vielen Jahren aber zu wenig.

Seine Träume endlich frei zu sein und ein unbändiger Wille, Dinge nicht einfach zu akzeptieren, sondern Lösungen zu suchen, treiben den ehemaligen Heimbewohner an. Mit Anfang 50 wollte er sich dem Analphabetismus nicht mehr beugen. Schritt für Schritt lernte er jeden einzelnen Buchstaben. Er lernte, selbstständig Sätze zu schreiben und zu formulieren. Mit dem neuen Wissen gelang es ihm vor einigen Jahren, das Heim endgültig zu verlassen und in eine kleine gemütliche Wohnung zu ziehen. "Natürlich habe ich immer noch Probleme, aber das Wichtigste verstehe ich", sagt Manfred heute. Und wenn er mal nicht weiter weiß oder komplexe medizinische Gutachten und Amtsbriefe in seinem Briefkasten landen, dann ist da immer noch ein Betreuer, der ihn einmal die Woche für eine Stunde besucht.

Doch was nun mit der neu gewonnenen Freiheit anfangen? Manfred geht seinen eigenen Weg. Seit 2012 quer durch Deutschland und neuerdings auch quer durch Europa. Zu reisen heißt für Manfred aber nicht, sich einfach an den Strand zu legen und die Seele baumeln zu lassen. Jeder Trip ist eine Reise zu sich selbst und ein Schritt, sich von der Vergangenheit zu lösen. "Ich möchte den ganzen Müll hinter mir lassen und das Leid vergessen", meint Manfred.

Klein angefangen hat Manfred. Mit einer Radtour von Wertheim nach Rothenburg ob der Tauber. In den Jahren darauf radelte auf dem Rennsteig in Thüringen und bezwang ihn auch per Fuß. Mit dem Zelt ausgerüstet, plante er seine Touren akribisch mindestens ein halbes Jahr vorher.

Eine Anekdote erzählt er dabei immer wieder gern: Auf dem Weg Richtung Oberhof ließ die Beschilderung oft zu wünschen übrig. An einer Gabelung kam der schwer bepackte Reisende gemeinsam mit sechs Radfahrern an. Manfred gab ihnen den Rat, rechts abzubiegen, ihm zu folgen. Doch sie entschieden sich anders. Ohne sich von vermeintlich "schlaueren" Menschen verunsichern zu lassen, verließ er sich auf seine Planung und radelte direkt in den Ortskern von Oberhof. Erst Stunden später traf er die sechs verirrten Radfahrer in einem Gasthaus wieder.

"Mit dieser Geschichte möchte ich alle in irgendeiner Art eingeschränkten Menschen ermutigen, sich auf sich selbst zu verlassen", sagt Manfred. Diesen Mut möchte er weitergeben, denn auch wenn man nicht "gescheit" und "klug" ist, komme man mit einem "reinen Herzen" am Ende immer an sein Ziel.

Es folgte im Jahr 2016 eine dreiwöchige Tour von Wien nach Donaueschingen und ein Jahr später von Venedig mit dem Rad über die Alpen nach München. "Mutig immer weiter machen", das ist seine Devise.

Apropos Vatikan: Seine aktuelle Reise, die er vor drei Tagen begonnen hat, erregt Aufmerksamkeit. Manfred pilgert auf dem Franziskusweg in Mittelitalien. Diesmal lässt er sein Fahrrad zu Hause. Zu Fuß will er die 563 Kilometer von Rom nach Florenz bezwingen. Übernachten wird er als Pilger in Klöstern, die er vorweg alle abtelefoniert hat. "Ich glaube, die wissen, dass ich komme. Obwohl sich mein Englisch anhört wie Kartoffelsalat, alles irgendwie durcheinander", sagt Manfred Fischer und schmunzelt. Dabei verzichtet der 61-Jährige auf das Internet. Er nimmt weder die Hilfe eines Reisebüros in Anspruch, noch schließt er sich einer Reisegruppe an.

Bei der Planung stellt sich natürlich auch wieder der Buchstabensalat in den Weg - vor allem auf Italienisch. Für einen ehemaligen Analphabeten eine Herkulesaufgabe. Die wichtigsten Verständigungswörter hat er in der Mosbacher Stadtbibliothek mühsam herausgekramt. Dabei ist er täglich mit dem Bus in die fünf Kilometer entfernte Stadt gefahren, mit Karteikarten bestückt, und hat seinen "Notfallplan Italienisch" aufgestellt. In einem kleinen Mäppchen hat er seine 30 Kärtchen griffbereit, um sich vor Ort verständigen zu können.

Früher, zu Heimzeiten, hatte Manfred ab und zu ein paar Stunden Ausgang. Hat sich in der Stadt, ohne ein Wort lesen zu können, absolut verloren gefühlt. "Jetzt begebe ich mich wieder in eine ähnliche Situation in Italien auf Schildern nichts Lesen zu können, schon paradox", sagt Fischer, der sich nun aber besser gerüstet sieht. Hinzu kommen mehrere Zeichnungen seines Weges, die er schon vor Monaten angefertigt hat. Ziel: Sich alles so gut wie möglich einprägen, um so wenig Fehler wie möglich zu machen. "Falls doch, ist das auch kein Beinbruch. Scheitern gehört zum Leben, Weitermachen aber auch", sagt Fischer.

Mit dem Bus ist Manfred vor drei Tagen zunächst nach Rom aufgebrochen. Um sich nicht nur die Ewige Stadt anzuschauen, sondern auch Papst Franziskus ein Geschenk zu überreichen. Mit Schwarzbier möchte er den Heiligen Vater beglücken. "Dieser Teil der Reise ist mir sehr wichtig. Ich möchte mir dort meine Würde zurückholen", sagt Fischer. Vor Ort wird Manfred von einem Ex-Gardisten empfangen, der ihn in das Innere des Vatikans führt. "Wir haben sehr gerne dazu beigetragen, den Wunsch von Herrn Fischer zu erfüllen. Die Hilfe ist ihm vor Ort gewiss", erklärt Pfarrer Werner Demmel vom Pilgerzentrum in Rom. "Leider verweilt der Papst im Juli aber im Urlaub und wird keine Audienztermine wahrnehmen können." Das Geschenk werde ihn aber sicher erreichen. "Ob ich den Papst nun treffe oder nicht, ist zweitrangig. Die Geste zählt", sagt Fischer vor seiner Abreise.

Warum musste es eigentlich Rom sein? "Ich muss sagen, dass ich eigentlich gar nicht so christlich bin, aber dieser Papst hat mich beeindruckt", meint der 61-Jährige. Der Pontifex behandle alle Menschen mit Respekt und ist sich auch nicht zu schade, sich mit ärmeren Menschen abzugeben, so Fischer.

Bereits seit Wochen war Manfreds Rucksack fertiggepackt. Bereit für seine große Tour. "Ich möchte Andere ermutigen den gleichen Weg zu gehen. Alles ist möglich", sagt er stolz. Ein Weg ohne Zwang und ohne Vorschriften - für ihn bis vor wenigen Jahren noch unvorstellbar. Nun wird Manfred "vom dummen Kerl" zu einem "erwachsenen Mann", wie er selbst sagt. Auch dem Lesen sei Dank.