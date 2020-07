Sandsteinfelsen mit Gräbern der Unesco-Kulturstätte Mada’in Salih in der Oase Al-Ula in Saudi-Arabien. Foto: Yann Arthus-Bertrand

Von Sabine Glaubitz

Al-Ula. Der Ort ist eine archäologische Schatzkammer, die bisher von der Welt abgeschirmt war. In der Region um die Oasenstadt Al-Ula im Nordwesten Saudi-Arabiens liegen nicht nur gewaltige Sandsteinfelsen und historische Siedlungen, sondern auch antike Grabstätten aus der Zeit der Nabatäer, die in Anspielung auf Jordaniens Felsenstadt oft das "Petra Arabiens" genannt werden. Noch bis 2018 war der Zugang stark reglementiert und kontrolliert. Nun soll aus Al-Ula ein Tourismusmagnet werden, der zwischen 1,5 und 2,5 Millionen Besucher jährlich anziehen soll. Dabei soll dem Ölstaat Frankreich helfen.

Denn die Grande Nation setzt wie kaum ein anderes Land auf ihre Kultur, um Allianzen und Wirtschaftsbeziehungen zu schmieden. Nach dem Louvre Abu Dhabi setzt Frankreich seine kulturelle Expansionspolitik am Golf im Königreich Saudi-Arabien fort. In den nächsten zehn Jahren soll aus Al-Ula ein archäologisches, kulturelles und touristisches Zentrum werden. Um die gleichnamige Ruinenstadt, nur 40 Kilometer von der Unesco-Kulturstätte Madain Salih entfernt, sollen Museen entstehen, Künstlerresidenzen und Hotels.

Die Kosten des Gesamtprojekts sollen bis zu 81 Milliarden Euro betragen. Wie viel an Frankreich fließt, ist nicht bekannt. Der Vertrag zwischen dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Kronprinz Mohammed bin Salman, dem eigentlichen Herrscher Saudi-Arabiens, wurde im April 2018 geschlossen.

Im Pariser Institut du monde arabe (Institut der arabischen Welt) wurde bereits die Ausstellung "Al-Ula. Das Wunder Arabiens" präsentiert. Nur die Tageszeitung "Libération" merkte kritisch an, dass die Ausstellung rund ein Jahr nach dem brutalen Mord an dem regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul eröffnet wurde. Die saudische Regierung hatte den Mord eingeräumt, Kronprinz Mohammed bin Salman bestritt aber, die Tötung angeordnet zu haben.

Gezeigt wurden in der Schau jahrtausendalte Artefakte aus Ausgrabungen, auch ein erhaltenes Skelett einer Nabatäerin, Grabtücher sowie Inschriften, die von der Entstehung der arabischen Schrift um das 3. Jahrhundert n. Chr. zeugen. Der französische Starfotograf Yann Arthus-Bertrand hatte spektakuläre Luftaufnahmen von Al-Ula gemacht. Die Bilder zeugen von mehreren Zivilisationen, die seit dem Ende des Neolithikums aufeinander folgten. So gruben Dadaniten und Lihyaniten im fünften Jahrhundert v. Chr. Gräber in den roten Sandstein der Berge. Und um das 1. Jahrhundert v. Chr. entstand Hegra, einst eine wohlhabende Karawanenstadt der Nabatäer, deren Hauptstadt die Felsenstadt Petra im heutigen Jordanien war. Von Hegra sind noch die 111 Monumentalgräber von Madain Salih erhalten, seit 2008 Weltkulturerbe.

Für das Projekt mit Saudi-Arabien wurde die "Afalula" gegründet, die Agentur für die Entwicklung von Al-Ula – nach dem Vorbild der für die Entwicklung des 2017 eröffneten Louvre Abu Dhabi verantwortlichen Agence France-Muséums. Das reiche Emirat Abu Dhabi kaufte für die Dauer von 30 Jahren für rund 700 Millionen Euro den Namen Louvre ein sowie das Recht auf Leihgaben aus 13 französischen Museen. Entworfen wurde das Museum von Jean Nouvel. In Al-Ula ist der Stararchitekt als Baumeister eines Luxus-Wüstenresorts erkoren, das 2023 fertig sein soll.

Frankreich sei das erste Touristenziel weltweit und international eine Referenz im Bereich Kultur, begründete ein saudischer Diplomat in der "Libération" die Wahl der Grande Nation als Partner. Kurz nach dem Abkommen hatte die damalige Kulturministerin Françoise Nyssen angekündigt, dass zwischen dem Königreich und der Pariser Oper ein Abkommen zum Aufbau eines Orchesters und einer Oper unterzeichnet wurde.

Eine weitere Vereinbarung soll auch mit der Filmhochschule Fémis zustande gekommen sein zur Ausbildung zukünftiger Regisseure. Im April 2018 wurde in dem konservativen muslimischen Land nach 35 Jahren das erste Kino eröffnet.

Das Kulturpartnerschaftsabkommen ist Teil des Konzepts "Vision 2030", das umfangreiche Reformen zur Modernisierung der größten Volkswirtschaft am Golf für die Zeit nach der Öl-Ära vorsieht.