Von Joachim Klaehn

Lange Zeit geriet er fast in Vergessenheit, der Kunstschreiner Georg Elser (1903 - 1945), dessen Attentat im Münchner Bürgerbräukeller am 8. November 1939 auf Adolf Hitler nur knapp scheiterte. Hätte es geklappt, die Weltgeschichte wäre im Anschluss anders geschrieben worden, darin sind sich alle Experten und Hobbyhistoriker einig. Um auf Spurensuche Elsers zu gehen, sollte man sich in seine schwäbische Heimat begeben. Dort lässt sich spüren, wie dieser Mann aus recht bescheidenen Verhältnissen aufwuchs, was ihn innerlich aufwühlte und welches Motiv ihn letztlich dazu trieb, den "Führer" und seine Paladine mit außergewöhnlichem Mut und entschiedener Tatkraft zu beseitigen.

"Ich wollte ja durch meine Tat noch größeres Blutvergießen verhindern", steht auf einer gusseisernen Tafel an der Georg Elser Gedenkstätte in Königsbronn. Dieser Satz stammt von Elser selbst und ist dem Vernehmungsprotokoll der Geheimen Staatspolizei zu entnehmen. Es ist zugleich der Türöffner zum Verständnis von Elsers Gedankenwelt. Erst 1964 wurde es vom Münchner Historiker und Politikwissenschaftler Dr. Lothar Gruchmann entdeckt. Kollege Zufall begünstigte den Fund: Man hatte angenommen, dass es von der gründlichen Gestapo 1945 vernichtet worden sei - außerdem steckte es unter den Akten des Reichsjustizministeriums, was Gruchmann gänzlich überraschte, denn die Justiz des Dritten Reiches hatte bekanntlich keinerlei Ermittlungen im Fall Elser geführt. In einer Baracke am Bonner Venusberg kam ein verstaubtes Dokument ans Tageslicht, das mit allen Verschwörungstheorien, Verdächtigungen und Gerüchten gehörig aufräumen sollte.

Freilich geschah dies alles mit erheblicher Zeitverzögerung. Nach eingehender Prüfung und Auswertung wurde das Gestapo-Protokoll von Gruchmann erst 1970 unter dem Titel "Autobiographie eines Attentäters" publiziert. Wenngleich somit die Alleintäterschaft Elsers wissenschaftlich feststand, dauerte es bis in die 80er und 90er Jahre, ehe der Handwerker und Widerstandskämpfer einen angemessenen Platz in der Erinnerungskultur hierzulande erhielt. Erst schleppend wurden Plätze und Schulen nach Elser benannt, diverse Gedenkstätten errichtet, Denkmäler enthüllt, Sonderausstellungen organisiert und Symposien abgehalten. Die Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Berliner Bendlerblock wurde am 20. Juli 1968 eröffnet, die museale Ergänzung am Brenztopf in Königsbronn am 14. Februar 1998 eingeweiht. Als dritter Baustein für Elsers verdiente Würdigung und Anerkennung gebührt dem Georg-Elser-Arbeitskreis ein Extralob. Bis zu 30 Vertreter unterschiedlicher politischer Couleur aus der Umgebung von Heidenheim leben seit 1988/89 Bürgersinn vor.

Unter der Federführung der Buchhändlerin Gertrud Schädler entsteht eine Initiative, die das "Phantom" Elser greifbarer werden lässt und einem verzerrten Menschenbild authentische Konturen verleiht. Vorträge, darunter vom ehemaligen Voith-Maschinenbautechniker und "Barfußhistoriker" Manfred Maier, 76, etwa in Ausschwitz und Krakau, tragen zur Wiederauferstehung Elsers bei. Maier, Gründungsmitglied des Arbeitskreises, sagt über den verhinderten Tyrannenmörder: "Georg Elser war bereit, frei und ohne Ideologie sowie auf sich selbst gestellt, Adolf Hitler in die Luft zu sprengen, weil er den Krieg verhindern wollte. Diesen unwahrscheinlichen Mut eines Einzelgängers finde ich faszinierend."

In "Attentatshausen", wie die Königsbronner noch 1995 verunglimpft wurden, zeigt sich Joachim Ziller, 53, ähnlich wie Maier beeindruckt vom sensiblen Charakter und Tüftler Elser. Für Ziller, den Hauptamtsleiter der Gemeindeverwaltung Königsbronn, ist der "Schorsch" zu einem engen Weggefährten geworden. Familienangehörige und Zeitgenossen Elsers wurden befragt, und Ziller hat mit viel Herzblut das Netzwerk der Elser-Nachforschungen engmaschiger gestaltet. Der Kontakt zur Berliner Gedenkstätte und Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg sind da die besten Beispiele. Zillers Erkenntnis nach der Verhaftung von Elser noch am Abend des 8. November 1939 an der Schweizer Grenze fällt so aus: "Damals zählte der Ort 1.750 Einwohner. Die Gestapo ist in Königsbronn eingefallen und mit äußerster Brutalität vorgegangen." Kinder wurden von Ledermantelträgern mit Bonbons angelockt, vor allem Männer hätten sich teilweise vor Angst in die Hosen gemacht und seien zur "Frontbewährung" nach Polen oder Russland geschickt worden. Die Nazis konnten und wollten nicht glauben, dass "der ruchlose Anschlag im Bürgerbräukeller" (Münchner Anzeiger) auf Hitlers System ohne Hintermänner erfolgte.

"Hier in Königsbronn", berichtet Ziller, "waren fast alle Leute traumatisiert und haben nach 1945 dichtgemacht." Der Steinbruchbesitzer Georg Vollmer, aus dessen Betrieb Elser den Sprengstoff entwendete, wurde gemeinsam mit seinem ältesten Sohn Ernst für 15 Monate ins Schutzhaftlager und KZ Welzheim gesteckt. Vollmers jüngster Sohn Georg verstarb am 23. Mai 2014 bei einem Vortrag des Elser-Kenners und Karlsruher Buchautors Ulrich Renz in der Schulaula. Rechthaberisch wollte Vollmer junior bis zuletzt den Soloakt Elsers nicht akzeptieren und erlitt vor lauter Aufregung einen Herzinfarkt. Diese traurige Episode illustriert, wie tief Geschichten aus der Vergangenheit sitzen und letztlich unbewältigt für (in)direkt Betroffene des Attentats bleiben können, bei dem sieben "alte Kämpfer" der Nazis und eine Kellnerin unter den gewaltigen Trümmerbergen des Saals ihr Leben verloren und 63 Besucher verletzt wurden.

Gerade der Tod der 30-jährigen Aushilfs-Servierdame Maria Henle, die zwei kleine Kinder und ihren Ehemann hinterließ, verursachte bei Georg Elser in der späteren fünfeinhalbjährigen Isolationshaft schwerste Gewissensbisse und trug wohl zu seiner Depression bei.

Denn der Anschlag sollte vornehmlich Adolf Hitler, Hermann Göring und Joseph Goebbels gelten, von denen Generalfeldmarschall Göring am Abend des 8. November 1939 nicht präsent war. Stattdessen weilten Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß und "Reichsführer-SS" Heinrich Himmler unter den 2000 Gästen, die sich aus ranghohen NS-Funktionären und treuen Erfüllungsgehilfen zusammensetzten. Alljährlich fand die Erinnerungsveranstaltung an den gescheiterten Putsch von Hitler 1923 mit jener Mischung aus verbrämter Rhetorik und beladener Ideologie statt, die das nationalsozialistische System inbrünstig zelebrierte. Punkt 21.20 Uhr wurde der bierselige Lärm von einem megalauten Knall übertönt - Elsers minutiöser Plan war bis auf den Zeitpunkt der Detonation der Zeitzünderbombe aufgegangen. Überraschenderweise hatte Hitler seine Rede früher als sonst üblich um 21.05 Uhr beendet und flugs gegen 21.07 Uhr den Bürgerbräukeller verlassen. Die Nazis werteten diese Rettung als Schicksalsfügung und "Vorsehung", in Wahrheit aber waren die Gründe für Hitlers früheren Abgang eher profan. Er wollte schnellstmöglich in die Kommandozentrale nach Berlin zurück, um letzte Kriegsvorbereitungen für den Feldzug an der Westfront zu treffen. Zudem ließ gefährlicher Nebel keinen Rückflug zu, also stieg Hitler um 21.31 Uhr in einen Sonderzug, in dem er von Goebbels die "Hiobsbotschaft" vom Anschlag erfuhr. Ungläubig nahm der Diktator die Worte des Propagandaministers zur Kenntnis. Als er drei Tage später zur Opfer-Gedenkfeier nach München zurückkehrte, ließ sich Hitler alle Details des Attentats zeigen. Er wirkte konsterniert, merkwürdig verhalten und in sich gekehrt. Hitler soll Elser niemals vergessen haben!

Ein Mann aus dem Volk als ernsthafter Widersacher, der ihm nach dem Leben getrachtet hatte - diese Version passte partout nicht in Hitlers Weltbild.

Elsers Vorbereitung auf das Attentat hatte strenggenommen schon 1925 begonnen. Eine Eisendreher-Lehre bricht er ab, eine Schreinerlehre beendet er als Jahrgangsbester. Seine Wanderjahre rund um den Bodensee ermöglichen ihm Tätigkeiten bei Uhrenfabriken in Konstanz und Meersburg sowie beim Flugzeughersteller Dornier. Elser eignete sich dadurch mechanische Feinfertigkeiten an, ohne die die Konstruktion der Bombe, seine "Höllenmaschine" wie er sie selbst taufte, undenkbar gewesen wäre.

"Er hatte geniale Züge"

Von höchster Relevanz sind zwei weitere Beschäftigungen. 1936 ließ sich der hochbegabte Schreiner bei der Heidenheimer Armaturenfabrik Waldenmaier (heute Erhard) als Hilfsarbeiter anstellen. Es wurde ihm bewusst, wie das NS-Regime die Kriegsanstrengungen forciert. Das Unternehmen war damals in der Rüstungsproduktion tätig, Elser stieg gar zum Vertriebsspezialisten auf und dürfte auch Einsicht in die Frachtbriefe erhalten haben. Im Betrieb entwendete er 250 Pressstücke Pulver. Ähnlich verfuhr Elser im April 1939: Im Königsbronner Steinbruch von Georg Vollmer nahm er ebenfalls eine Hilfsarbeitertätigkeit an, machte sich mit der Sprengtechnik vertraut und stahl 105 Sprengpatronen und 125 Sprengkapseln aus einem vorsintflutlich gesicherten Betonhäuschen. Nach sechs Wochen beendete Elser diese Teilmission abrupt - ein Stein fiel auf seinen linken Fuß, was in krassem Widerspruch zu seiner Geschicklichkeit stand. Ein selbst inszenierter Unfall zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Seit Herbst 1938 war Elser im Zuge des Münchner Abkommens entschlossen zum Attentat. Am 8. November 1938 fuhr er mit der Bahn nach München, inspizierte unmittelbar nach der Hitler-Rede den Bürgerbräukeller. Elser registrierte schnell: Es ist wegen der laschen Sicherheitsvorkehrungen der ideale Ort, zumal sich eine der tragenden Säulen direkt hinter Hitlers Rednerpult befindet.

In über 30 Nächten höhlte Elser die Säule aus. Systematik und Vollendung seines Plans sind einzigartig. "Ich mag den Elser. Ein Typ, der mir ans Herz gewachsen ist", sagt Ulrich Renz, 80, einer seiner kenntnisreichsten Biographen, "er hatte geniale Züge und offenbar hat es ihn zu einer großen Tat gedrängt." Die körperlichen Anstrengungen waren für den nur 1,65 Meter großen Mann enorm, die psychische Belastung und Angst vor der Entdeckung scheint kaum fassbar zu sein. Er sah die Alternativlosigkeit seines Weges, um die Lage der Arbeiterschaft in Deutschland zu verbessern und den Krieg zu verhindern bzw. nach dem Einmarsch der Wehrmacht am 1. September 1939 in Polen abzubrechen. "Die von mir angestellten Betrachtungen zeitigten das Ergebnis, dass die Verhältnisse in Deutschland nur durch eine Beseitigung der augenblicklichen Führung geändert werden könnten", so wurde Elsers Motiv im Gestapo-Protokoll festgehalten.

All die mobilisierten Kräfte erklären am ehesten seine rätselhafte Festnahme. Elser (Foto: gdw) wurde in Konstanz verhaftet, 30 Meter vom Schweizer Grenzzaun entfernt, noch am 8. November 1939 – 35 Minuten bevor seine Bombe in München in die Luft ging. Die ganze Spannung war von ihm abgefallen. So fanden die Beamten beim leichtsinnigen Flüchtling ein Abzeichen des Roten Frontkämpferbundes, Aufzeichnungen, Teile eines Zeitzünders sowie tatsächlich eine Ansichtskarte des Bürgerbräukellers.

Elser geriet in die Gestapo-Mühlen, wurde gefoltert, gedemütigt und alsbald geständig. Hitler erklärte ihn zu seinem "persönlichen Gefangenen", ließ ihn im KZ Sachsenhausen und später im KZ Dachau isolieren. Er wurde als suizidgefährdet eingestuft, bekam einige Vergünstigungen (größere Zelle, Lochbillard, Radio, Zither und Hobelbank), die Nazis hielten ihn für einen Schauprozess nach dem propagierten "Endsieg" am Leben. Der "Sonderhäftling Eller" war längst ein gebrochener Mann, ahnte als Realist und blitzgescheiter Mensch sein Ende. Am 5. April 1945 kam der "Führerbefehl" aus dem Bunker der Reichskanzlei. Am 9. April wurde "Eller" von SS-Oberscharführer Theodor Bongartz per Genickschuss liquidiert, Elsers Leiche sofort verbrannt. Ihm fehlten drei Wochen, bis Dachau von US-Truppen befreit werden sollte. Am gleichen Tag wie Elser wurden Widerständler wie etwa der Theologe Dietrich Bonhoeffer, der Jurist Hans von Dohnanyi und Ex-Abwehrchef Wilhelm Canaris an anderer Stelle hingerichtet.

Hintergrund Informationen und Tipps Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Berlin: www.gdw-berlin.de

Georg Elser Gedenkstätte, Königsbronn: www.koenigsbronn.de

Georg-Elser-Arbeitskreis: www.georg-elser-arbeitskreis.de Bücher: Georg-Elser-Arbeitskreis: Georg Elser: "Gegen Hitler – gegen den Krieg!", Heidenheim, 2003 Renz, Ulrich: "Georg Elser", Kohlhammer-Verlag, Stuttgart 2014. Das Buch kommt Mitte November auf den Markt. Filme: Der Attentäter, Regie: Rainer Erler, Dokumentation/Feature des SWR, Deutschland, 1969. Georg Elser – einer aus Deutschland, Regie: Klaus Maria Brandauer, Spielfilm, Deutschland 1989. Elser, Regie: Oliver Hirschbiegel, Spielfilm, Deutschland 2014. Der Kinostart des neuen Hirschbiegel-Films wird am 2. April 2015 sein. jog

Öffentlich gedacht wurde Georg Elser 2003 anlässlich seines 100. Geburtstages mit einer Sonderbriefmarke. 2009 erhielt der Schreiner eine symbolische Ruhestätte – inmitten von Kriegsgräbern – in der Königsbronner Teilgemeinde Itzelberg, 2010 kam das Elser-Denkmal des Künstlers Friedrich Frankowitsch hinzu. Die überlebensgroße Statue (2,10 Meter) am Bahnhof – man schaut zu Elser auf – hat auffallend feingliedrige Hände, die das handwerkliche Geschick, aber auch die Tatkraft illustrieren. In der geöffneten Aktentasche ragen Dynamitstäbe samt Zündschnur heraus.

In einer neu gestalteten Dauerausstellung der Berliner Gedenkstätte mit ihrem Leiter Professor Johannes Tuchel hat Georg Elser seit 1. Juli dieses Jahres einen herausragenden Platz erhalten. Um zu den Dokumenten von Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg (1907 – 1944) zu kommen, der Hitler am 20. Juli 1944 in der Wolfsschanze vergeblich zu töten versuchte, muss der Museumsbesucher zunächst durch den Elser-Raum. Ulrich Renz hält das für historisch korrekt: "Elser war von Anfang an Hitler-Gegner, Stauffenberg war es ab 1943."

Die beiden Schwaben Elser und Stauffenberg waren unter den insgesamt 42 Attentätern am nahesten dran, Hitlers heuchlerische Schreckensherrschaft zu beenden. Ihre mutigen Taten haben es allemal verdient, fest im Gedächtnis Deutschlands verankert zu bleiben – wider das Vergessen.