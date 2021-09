Von Klaus Welzel

Heidelberg. Klaus Stuttmann kann ziemlich gemein sein. Und dabei sehr lustig. RNZ-Leser lieben seine Karikaturen – und reiben sich gelegentlich auch an ihnen. Aber das soll auch so sein. Denn eines dürfen die bissigen Zeichnungen nie sein: langweilig. Anlässlich von Merkels Abschied nach 16 Jahren spricht Stuttmann mit RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel über die besonderen Charakteristika der CDU-Politikerin, der er jetzt ein ganzes Buch mit über 800 Zeichnungen gewidmet hat – und über seinen persönlichen Zugang zur meistgezeichneten Frau Deutschlands. Am kommenden Freitag, 1. Oktober, kommt Stuttmann übrigens nach Wiesloch zur VHS Südliche Bergstraße. Dort stellt er gemeinsam mit Heiko Sakurai Wahl-Werke aus. Dann gibt es ein Doppel-Interview mit beiden Karikaturisten.

Herr Stuttmann, wie oft haben Sie Angela Merkel gezeichnet?

Inzwischen dürften es über 800 Karikaturen gewesen sein. Im Lauf von 30 Jahren ist das aber auch nicht so viel.

Dennoch dürfte sie Ihre meistgezeichnete Person sein?

Ja, natürlich.

Werden Sie Angela Merkel vermissen?

Ich werde sie als Figur auf jeden Fall vermissen, wobei Karikaturisten die Menschen immer vermissen, wenn sie eine Weile dran waren und man sich einfach an sie gewöhnt hat, es bequem damit hatte, sie schnell zu zeichnen, und sie dann plötzlich abtreten – wie etwa Herr Kohl, Herr Waigel, Schröder, Fischer –, die wird man immer etwas vermissen und natürlich jetzt auch Frau Merkel. Wobei: Persönlich, also nicht nur als Karikaturist, werde ich sie auch ein bisschen vermissen.

Was ist Ihnen denn als Karikaturist als Erstes an der Kanzlerin aufgefallen?

Es war noch sehr schwer am Anfang, da tauchte sie als "Kohls Mädchen " auf, niemand kannte sie. Als ich sie zum ersten Mal zeichnete, da war sie noch Frauenministerin, glaube ich, da habe ich noch ein Schild davor gesetzt "Merkel", damit jeder auch weiß: Das ist die Frau Merkel.

Sind Frauen schwerer zu zeichnen?

Am Anfang ist es besonders bei jungen Frauen immer schwierig, eine Kontur zu zeichnen. Aber es kamen dann relativ schnell ein paar Zeichen, die ich bei ihr gesehen habe und die ich auch gezeichnet habe: Den Schlafzimmerblick hatte sie am Anfang schon. Und da hatte sie immer so eine lustige Frisur, den Nacken etwas merkwürdig hochrasiert, das konnte man auch immer ganz gut als Erkennungsmerkmal verwenden. Und ziemlich bald fing es auch an, dass sich ihre Mundwinkel immer so runtergezogen haben.

Ist sie schwer zu zeichnen?

Also am Anfang war es schon schwer, sie zu zeichnen, obwohl es Männer und Frauen gibt, die schwerer zu zeichnen sind als sie. Aber dann entwickelt man so eine Figur – das macht eigentlich jeder Karikaturist. Und diese Figur bekommt dann ein Leben neben der realen Merkel. Sie entwickelt sich und erhält ihre eigenen Charakteristika. Spätestens seit 2000 fiel sie mir eigentlich nicht mehr schwer und inzwischen kann ich sie sicherlich blind zeichnen.

Welche Merkmale hat Frau Merkel, die in keiner Karikatur fehlen dürfen?

Ich meine mich zu erinnern, dass im Jahr 2005 die berühmte Raute dazugekommen ist. Ich weiß nicht mehr, wer das zuerst gesehen hat. Aber sie hat das dann irgendwann kultiviert, so mein Eindruck. Also darf die Raute nicht fehlen und bei mir sind es zusätzlich der Schlafzimmerblick und die heruntergezogenen Mundwinkel. Hinzu kommt ihre toupierte Frisur, die manchmal schon wie ein Helm wirkte. Die ist auch immer da und hinzu kommen ihre Blazer. Die hatten am Anfang immer drei Knöpfe, das variierte später auf vier oder manchmal sogar sechs, aber bei mir sind es meistens drei Knöpfe.

Gab es eigentlich schon einmal eine Beschwerde seitens des Kanzleramts, weil sie zu hart rangegangen sind?

Nein, das gab es noch nie. Das Buch, das jetzt rausgekommen ist, ist ja eine erweiterte Neuausgabe. Vor drei Jahren schickte ich ihr das erste, etwas schmalere Buch ins Bundeskanzleramt, versehen mit einer Widmung. Ich habe darauf aber nie eine Reaktion gekriegt, nicht einmal eine Empfangsbestätigung. Ich habe den Eindruck, auch wenn man immer sagt, sie sei uneitel, dann ist sie vielleicht doch auch etwas eitel, und fühlt sich, so wie ich sie zeichne, nicht richtig getroffen.

Und wie sieht’s mit Leserreaktionen aus?

Das ist ganz unterschiedlich. Manche sagen, wie kannst Du diese Frau nur so hässlich zeichnen. Und manche sagen, die ist viel zu knuddelig und zu lieb. Denen fehlt dann der Hammer, die Aggression eines Karikaturisten. Das ist alles drin, ganz unterschiedlich.

In Ihrem Buch verzichten Sie auf Texte – wieso machen Sie das?

Ich hatte mir das überlegt, dass man die ganzen Merkel-Zeichnungen, wenn man sie mit Sprechblasen und allem zeigt, noch einmal erklären müsste. Die Wortwitze versteht man oft nicht mehr. Ich habe dann die Sprechblasen weggelassen und gemerkt, dass das für sich funktioniert. Man erkennt die Entwicklung von Frau Merkel, im Übrigen auch daran, dass zum Beispiel die internationalen Partner zu sehen sind. So entsteht ein nachvollziehbarer historischer Rückblick, finde ich.

Haben Sie Merkel je getroffen?

Nie.

Hätten Sie das gerne getan?

Ich möchte keinen der Politiker, die ich zeichne, je persönlich treffen, weil die Gefahr besteht, dass ich sie dann vielleicht sympathischer finde und gewisse Hemmungen entstehen, diese auch anzugreifen. Deshalb habe ich auch immer Wert darauf gelegt, Politiker nicht persönlich kennenzulernen.

Wie oft können Sie jemanden zeichnen, ehe ihnen die Person lästig wird?

Als Figur sind sie mir eigentlich nie lästig; auch nicht Frau Merkel, die ich so oft gezeichnet habe. Ich habe eigentlich immer Spaß an den Figuren.

Donald Trump haben Sie einen Entenschnabel gezeichnet, welches Tier würde zu Merkel passen?

Ich habe sie schon in vielen Tierfiguren gezeichnet: Als Katze, als Ente, als Krokodil, als Schnecke, als Hund. Also ich habe die ganze Palette durchgemacht – und im Grunde kommt es immer auf die Situation an.

Info: Klaus Stuttmann – Mein Merkelbilderbuch, Schaltzeitverlag 200 Seiten, 800 Abbildungen, 24,90 Euro, ISBN: 978-3-946972-54-9