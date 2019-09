Von Guido Sprenger

Der Kopfschmuck einer jungen Frau aus dem Hochland Südostasiens verbindet nicht nur drei Regionen des asiatischen Kontinents. Er steht zugleich für eine Auffassung von Gesellschaft, die zugleich offen und geschlossen ist, ihrer Grenzen bewusst und bereit, das Fremde aufzunehmen.

Die Akha gehören zu den zahlreichen ethnischen Gruppen, die das Hochland zwischen China, Südostasien und Indien bevölkern. In ihrer Geschichte haben sie keine Gemeinwesen entwickelt, die größer als ein Dorf sind. Ihre farbenprächtige Kleidung hat sie in den letzten Jahren im globalen Tourismus bekannt gemacht.

Besonders der Kopfschmuck der Frauen trägt vielfältige Bedeutungen. Unter anderem kennzeichnet jede Untergruppe der Akha ihre Identität mit einem Stil. Daher haben Ethnologen die Untergruppen der Akha als "Kopfschmuck-Gruppen" bezeichnet. Eine Beobachterin berichtet sogar, dass bei der Spaltung einer solchen Gruppe zunächst ein neuer Stil des Kopfschmucks entworfen wird. Der Kopfputz ist daher ein deutlich sichtbares Zeichen der Zugehörigkeit. Wenn Frauen andere Dörfer und lokale Märkte besuchen, können sie unmittelbar identifiziert werden. Kleidung bildet so einen Code der kulturellen Identität und der Zugehörigkeit.

Das hier gezeigte Stück stammt von der Ulo-Kopfschmuckgruppe, der zahlenmäßig größten Untergruppe in Thailand. Pflanzensamen und Tierfell bilden seinen Schmuck. Besonders auffallend sind die indischen Rupien aus der Kolonialzeit, die das Bild von König George V. tragen. Solche Münzen, wie auch Piaster aus der französischen Kolonialzeit Indochinas, zieren häufig den Akha-Kopfschmuck. Er ist also ein Produkt der transkulturellen Beziehungen zwischen China, Indien und Südostasien, mit Europa im weiteren Horizont.

Obwohl ihre Migrationen von ihren transkulturellen Erfahrungen zeugen, besitzen die Akha einen ungewöhnlich starken Sinn für ihre Identität. Es gibt ein ausgeprägtes Bewusstsein der eigenen Traditionen und der Unterschiede zwischen ihnen und ihren Nachbarn. Im Gegensatz zu vielen anderen Gesellschaften verfügen sie über einen Begriff, den man mit "Tradition" übersetzen könnte. So haben Akha ihre spezifische Lebensweise selbst in der Migration erhalten. Dabei halten sie sich besonders von staatlichen Institutionen fern. Auch heute gibt es in Laos Akha-Dörfer, in denen kaum jemand die Nationalsprache spricht. Nur ein geringer Prozentsatz besucht erfolgreich die Schule.

Zwischen einer Frau und ihrem Kopfschmuck besteht eine enge Beziehung. Die Akha betrachten ihn als mächtig und lebensspendend. Das gezeigte Stück ist die Kappe einer unverheirateten jungen Frau. Diese wird im Lauf der Jahre - meist vor der Ehe - durch einen größeren Kopfputz ersetzt, dessen Schmuck schrittweise zunimmt. Erst in hohem Alter verschenken Akha-Frauen Teile ihres Schmucks an Jüngere. In Thailand bis weit in die 1980er und in Laos bis in die Gegenwart nahmen viele Akha-Frauen ihren Kopfschmuck nur selten ab. Sie trugen ihn selbst im Schlaf und im Grab. Ohne ihn hätte es Unglück gebracht, selbst einfache Tätigkeiten auszuüben, wie zum Beispiel den Reis aus dem Topf zu nehmen.

In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurde diese Regelung etwas gelockert. Thailändische Akha-Frauen mussten erleben, dass sie auf ihren Feldern von Räubern überfallen wurden, die auf den Silberschmuck aus waren. In Laos übten Regierung und NGOs Druck aus. Zu festlichen Anlässen und Ritualen tragen sie den Kopfschmuck jedoch so gut wie immer. In Laos tragen ihn vor allem junge verheiratete Frauen, die keine Kinder bekommen haben - die Macht der Akha-Gegenstände soll ihnen Fruchtbarkeit geben.

Der Kopfschmuck ist demnach ein janusköpfiges Objekt. Einerseits vermittelt er seiner Trägerin Lebenskraft und Fruchtbarkeit. Andererseits zeigt er auch den Fremden, zu welcher Gruppe und Untergruppe sie gehört. Beides sind unauflösliche Bestandteile des Daseins einer Akha-Frau. Der Kopfschmuck ist ein Gegenstand, der einzigartig und kennzeichnend für die Akha ist, sich aber zugleich auf die Außenwelt bezieht - eine Welt kolonialer Mächte, Staaten und Märkte.

Wie andere Ethnien der Region fanden auch die Akha so eine Kombination von Geschlossenheit und Offenheit - für mich eine der faszinierendsten Eigenschaften der Hochlandgesellschaften. Identität und kulturelle Grenzen werden in Europa allzu oft mit der Ablehnung des Fremden in Verbindung gebracht. Äußere Einflüsse und die Ankunft von Fremden lösen Ängste vor Kulturverlust aus. Die Gesellschaften des südostasiatischen Hochlandes hingegen haben für diese Herausforderung eine andere Lösung gefunden. Für sie kann das Eigene nicht existieren, ohne das Fremde aufzunehmen. Grenzen und Unterscheidungen sind ihnen wichtig, aber sie dienen nicht dem Ausschluss. Grenzen sind das Mittel, durch die das Äußere ins Innere verwandelt werden kann.

Der Autor Guido Sprenger ist Professor am Institut für Ethnologie Heidelberg und forscht zu Hochlandgruppen in Laos. Dort befasst er sich mit dem Zusammenhang von Sozialstruktur, Außenbeziehungen, Ritual, Umwelt und Animismus.