Von Nikolas Jaspert

Galicien. Unübersehbar steht der Name der Patronin auf dem Vordersegel: Santa Maria. Die Gottesmutter ist zudem mit Jesuskind auf das Vordersegel und das Heck gemalt: in blauem Gewand und mit Heiligenschein. Das imposante Modell - wahrscheinlich im 19. Jahrhundert gebaut- stellt tatsächlich ein ganz konkretes, historisch belegtes Schiff dar: Das größte der drei Schiffe, mit denen Christoph Kolumbus 1492-93 seine erste Atlantikfahrt unternahm.

Die echte "Santa Maria" wurde wohl im nordspanischen Galicien gebaut und gehörte dem Schiffskapitän und -eigner Juan de la Cosa. Ende April 1492 wurden es zusammen mit zwei weiteren Schiffen im königlichen Auftrag dem Christoph Kolumbus für seine Fahrt zur Verfügung gestellt. Kolumbus selbst fuhr auf der "Santa Maria" über den Atlantik.

Doch am Weihnachtstag 1492 lief das Schiff vor der Küste der später "Hispaniola" genannten Insel (des heutigen Haiti) auf Grund. Alle Versuche es flottzumachen scheiterten, nur die Besatzung und die Ladung konnten gerettet werden. Das Schiff wurde demontiert und ihr Material für den Bau der ersten Festung ("Navidad") verwendet, die Kolumbus in der neuen Welt errichtete.

Die "Santa Maria" steht damit emblematisch für europäisch-amerikanische Verflechtungen, für die Eroberung der Amerikas durch Europäer und für deren Erschließung des Atlantiks. Das Modell verweist aber ebenso nach Asien. Denn China und Indien waren 1492 die eigentlichen Ziele von Kolumbus und seine Mannschaft.

Die sagenhaften Reichtümer Asiens lockten: Seide, Edelsteine und insbesondere Gewürze, allen voran Pfeffer. Zuvor waren Europäer im Wesentlichen auf den Zwischenhandel über muslimische Kaufleute des Nahen Ostens angewiesen. Kolumbus und seine Auftraggeber hofften, den direkten Weg zu lukrativen Märkten zu eröffnen: den Weg übers Meer. Das bunte Modell steht damit für europäische Politik und Wirtschaft um das Jahr 1500 und für Beziehungen zwischen Europa und Asien in der Vormoderne.

Zugleich verweisen die monumentalen Kreuze auf dem Modell und die Abbildungen der Jungfrau Maria aber auf eine weitere Dimension: Kolumbus und seine Auftraggeber - Isabella, Königin von Kastilien und ihre Berater - wollten auch einen Beitrag zur Ausbreitung des Christentums leisten. Die Fahrt der Santa Maria fand zu einem Zeitpunkt hochgradiger religiöser Aufladung statt. Wenige Monate zuvor hatten christliche Truppen nach einem fast zehnjährigen, blutigen Krieg das Königreich Granada erobert.

Damit war am Ende eines als Kreuzzug deklarierten Militärunternehmens die letzte muslimische Herrschaft auf der iberischen Halbinsel gefallen. Die siegreichen Herrscher Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragon ließen sich als "Katholische Könige" feiern und verfügten die Vertreibung aller Muslime und Juden aus ihren Herrschaftsgebieten. Sie propagierten die Verbreitung des Christentums und schrieben sie im wahrsten Sinne des Wortes "auf ihre Fahnen". Die monumentalen Kreuze auf den Segeln unseres Modells könnten daher durchaus auch die historische "Santa Maria" geschmückt haben.

Doch wissen wir über ihr tatsächliches Aussehen nichts. Zwar wurde die Festung "Navidad" 2003 von Archäologen entdeckt, auch ein Schiffswrack wurde gefunden. Doch zeigten Untersuchungen, dass es sich nicht um die historische "Santa Maria", sondern um ein jüngeres Schiff handelte. Aber dennoch kann man einige begründete Vermutungen zum Vorbild unseres Modells anstellen. Um den Ozean zu überwinden, griff man für die sogenannten "Entdeckungsfahrten" auf hochseetaugliche Handelsschiffe zurück.

Der Schiffstyp der "Santa Maria" ist in der Forschung umstritten: Es könnte sich um eine Karavelle, eine Karacke oder eine Nao gehandelt haben. Alle diese Schiffstypen wurden für die europäischen Fahrten nach Asien benutzt. Schiffe wie die "Santa Maria" waren es jedenfalls, die den direkten Kontakt Europas zur Welt des Indischen Ozeans ermöglichten.

Wozu das Modell selbst diente, ist unklar. Seit dem Mittelalter übergaben Menschen, die aus Gefahrensituationen auf dem Meer gerettet worden waren, gelegentlich Schiffsmodelle an Kirchen, weil sie in der Not ein Gelöbnis abgelegt hatten und nun Dank abstatten wollten. Solche sogenannten Votivgaben hängen noch heute in vielen Kirchen, gelegentlich sind auch Schiffsmodelle darunter. Vor allem aber galt die Jungfrau Maria als Beschützerin, auch der Seefahrer. Insofern steht die "Santa Maria" auch für die verbindende Kraft der Heiligenverehrung auf dem Meer.

Das Modell der "Santa Maria" verweist zugleich auf das Meer als Verbindungsraum zwischen den Kontinenten, der sowohl große Gefahren bereithielt, als auch schnelle Transportwege ermöglichte. Das Meer war also Grenze und Verflechtungsraum. Wissenschaftler sprechen von der "maritimen Konnektivität": Natürliche Bedingungen konnten Küsten auf beiden Seiten der See miteinander verbinden und schufen Kommunikationsnetzwerke über das Meer.

Schließlich symbolisiert das Schiffsmodell auch eine von vielen fulminanten Irrtümern, welche die menschliche Wissensgeschichte nachhaltig geprägt haben. Der Fehler des Christoph Kolumbus bestand darin, dass er den Erdumfang für kleiner hielt, als er wirklich war. Folglich meinte er, bei guten Wind- und Strömungsverhältnissen in verhältnismäßig kurzer Zeit über den Atlantik bis nach Indien gelangen zu können. Diese Fehleinschätzung hätte ihm und seinen Männern gut das Leben kosten können.

So aber ermöglichte ein schwerer Irrtum letztlich interkulturelle Begegnungen und transkulturellen Austausch. Der Fehler des Kolumbus steht auch für den Beginn einer europäischen Expansion, welche für die indigene Bevölkerung Amerikas fürchterliche Folgen hatte, die bis in die Gegenwart andauern. Die "Santa Maria" symbolisiert damit nicht zuletzt die Macht des Irrtums und dessen transkulturelle - nicht nur positive - Dynamiken.

Der Autor Nikolas Jaspert ist Professor für Mittelalterliche Geschichte am Historischen Seminar und forscht unter anderem über mediterrane, insbesondere iberische Geschichte des Mittelalters, Kreuzzüge, Ordensgeschichte, Ritterorden und deutsch-spanische Beziehungen.