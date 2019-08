Von Enno Giele

Heidelberg. Auch wenn wir bereits viele Zahlungen digital abwickeln, sind kleine, kreisrunde Metallstücke heute im Alltag als Zahlungsmittel noch allgegenwärtig. Wir halten die Erfahrung, dass Münzen (und Banknoten) praktisch überall, von jeder Person und zu jeder Zeit als Zahlungsmittel angenommen werden, für so normal, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, wie erstaunlich das eigentlich ist. Und schließlich sind wir daran gewöhnt, dass an Münzen im Prinzip kein Mangel herrscht. Zwar mag in unserem Geldbeutel hin und wieder diese oder jene Münze gerade fehlen, und jeder von uns wünscht sich sicher, er hätte generell mehr Geld.

Dies in Erinnerung zu rufen, ist nötig, um zu ermessen, was so besonders ist an diesen unspektakulär erscheinenden historischen Bronzemünzen aus China. Denn fast kein Element unserer heutigen Konzeption von Münzgeld ist selbstverständlich: Form, Material, Zweiseitigkeit, Rand, Bildmotive, Hersteller, Stückelung, Einheitlichkeit, Akzeptanz - hinter jedem Detail stecken eine lange Entwicklung. Diese historischen Münzen aus China repräsentieren Anfang und Stationen dieser Entwicklung. Wie anders, aber auch wie "modern" sie schon waren, erschließt sich erst bei einigem Nachdenken. Wer genau hinschaut, entdeckt sogar am Objekt einige Hinweise auf Unterschiedlichkeit bzw. Fortschrittlichkeit.

Die runde Münzform gibt es in China seit dem 4./3. Jh. v. Chr. Davor waren Münzen in Form stilisierter Messer oder Spaten üblich oder als knopfförmige Kaurischnecken. Keine dieser Münzformen wurde geprägt, also zwischen zwei Stempeln geschlagen, wie im Westen; alle wurden gegossen, und zwar ganz überwiegend aus Bronze. Lediglich im Süden verwendete man auch tatsächliche Kaurischnecken oder nachgebildete aus Stein oder Bein. Daneben gab es die gesamte Vormoderne hindurch immer auch andere Zahlungs- und Geschenkmedien wie Gold und Silber, Textilien oder Getreide.

Dass Edelmetall im vormodernen China aber grundsätzlich kaum je gemünzt wurde, ist ein weitgehendes Unikum der globalen Geldgeschichte und hatte weitreichende Auswirkungen auf die Entwicklung der chinesischen Geldnatur. Während die antiken und mittelalterlichen Münztraditionen im Mittelmeerraum, und in Mittel- und Nordeuropa ganz überwiegend auf Silber und Gold basierten und bis auf wenige Ausnahmen gestückelte Währungen waren, setzte sich im antiken China langfristig eine Währung - und damit eine Idee von Geld - durch, in der es nur eine einzige Art von runder Bronzemünze mit einem einzigen Nennwert gab. Diese wurde auf chinesisch qián (sprich: tschiänn), seit dem 16. Jahrhundert von den Europäern Käsch genannt. Das ist in etwa so, als würden wir heute unsere Alltagsgeschäfte nur mit 1-Euro-Münzen abwickeln, bei großen Summen ganz viele dieser Münzen übergeben, bei kleineren großzügig auf- oder abrunden müssen.

Darüber hinaus trug das unedle Material in Verbindung mit einer standardisierten Massenherstellung wahrscheinlich dazu bei, dass wir hier erstmals eine höchst moderne Fiatwährung haben; ein Zahlungsmittel, dessen Nennwert nicht mehr dem Materialwert entspricht. Dies wurde in historischen Münzsystemen bisher vermieden, da ein hoher Nenn- im Verhältnis zum Materialwert leicht Fälscher auf den Plan ruft, die durch Einschmelzen und "Strecken" echter Münzen mit unedleren Metallen Falschgeld herstellen und so erheblichen Profit machen. Im Übrigen: Auch Herrscher und Regierungen erlagen immer wieder der Versuchung, ihr Recht auf Münzherstellung in ähnlicher Weise, wenn auch legal, zu nutzen, um die Staatskassen aufzufüllen.

Die bis ins 19. Jh. verwendete Gusstechnik chinesischer Bronzemünzen erleichterte zwar den Fälschern ihr Handwerk, weil sie einfach echte Münzen als Modellvorlage in Ton drücken konnten, vereinfachte andererseits aber auch die Massenherstellung. Vorneuzeitliche europäische Münzen waren zumeist unförmig, chinesische dagegen perfekt kreisrund, zumindest nach dem Abschleifen der Gussgrate.

Ein weiteres Detail: Charakteristisch ist bei chinesischen Rundmünzen eine Lochung, wodurch sie aufgefädelt und zu größeren Einheiten verbunden werden konnten. So wurde es üblich, eine bestimmte Anzahl - meist 1000 oder auch nur 100 - Münzen auf einer Schnur aufzufädeln, diese zu verknoten und als Einheit zu verrechnen. Auf diese Weise konnte nicht nur eine - wenn auch unhandliche - quasi-Stückelung der Währung erreicht, sondern auch ein Instrument für Staat und reiche Geldgeber geschaffen werden, die Annahme von Münzen im Schnurverbund selbst bei nicht ganz perfekter Standardisierung einzelner Exemplare zu erzwingen.

Der Vereinigung von quadratischem Loch in kreisrunder Münze wurde oft eine symbolische Bedeutung zugewiesen, wonach das Quadrat auf die eckige Erdscheibe und das Rund auf den sich darüber wölbenden Himmel verweisen soll. Da insbesondere die frühesten Rundmünzen aber ein rundes Loch haben, ist diese Erklärung nicht überzeugend. Als Ursprung dieser Form sehr viel wahrscheinlicher sind ringförmige Metallgewichte für Waagen. Außerdem ist sicher die Herstellungstechnik verantwortlich für das eckige Loch, nimmt dieses doch umso leichter einen Kantstab auf, mithilfe dessen viele Münzen auf einmal entgratet werden konnten.

Autor: Enne Giele

Allerdings nahm man es mit dem Entgraten bei dem ersten Erfolgsmodell der chinesischen Rundmünze nicht so genau. Die banliang-Münzen wurden (ab 336 v. Chr.) in Formen gegossen, in denen die Hohlräume für die einzelnen Münzen so dicht aneinander lagen wie Plätzchen auf dem Backblech. So brauchte man sie nach dem Guss nur noch an den Verbindungsstellen voneinander abzubrechen. Diese Bruchstellen sind häufig noch an den Münzen zu sehen und wurden offenbar nur selten geschliffen. Wie Teigplätzchen haben diese Münzen auch eine platte Rückseite und auf der beschrifteten Seite nur zwei Schriftzeichen; eben ban und liang, was "Halbunze" bedeutet. Wie fast alle anderen chinesischen Münzen ziert auch diese kein Bild, noch ist ein Nennwert angegeben.

Erst im Jahre 113 v. Chr. gelang es dem chinesischen Kaiserhaus nach mehreren Anläufen, eine stabile, staatliche Monopol-Währung zu kreieren, die dann allerdings auch für viele Jahrhunderte Bestand hatte: die wuzhu- oder "Fünfkorn"-Münze. Diese hatte beidseitig einen, dünnen erhabenen Rand, damit mutwilliges Abfeilen des Metalls sichtbar gemacht (und damit verhindert) werden konnte. Ähnlich wie beim angloamerikanischen pennyweight, das als das Gewicht von 24 (idealisierten) Getreidekörnern definiert ist, bezog sich das zhu auf das idealisierte Gewicht eines Hirsekorns von 6,4 Gramm. Dieses Gewicht und der Münzdurchmesser von 24 Millimeter blieb über Jahrhunderte stabil.

Zum Erfolg eines Geldsystems gehört vor allem eines: Man braucht ziemlich viel davon. Rein statistisch ist die Eurozone mit ihren 337 Millionen Einwohnern heute so monetarisiert, dass sich der Bargeldumlauf in der Größenordnung von rund 23 Milliarden Euro bewegt. Im Durchschnitt haben wir in Deutschland 107 Euro bar im Portemonnaie, davon 6 Euro in Münzen.

Von solchen Zahlen ist die Vormoderne weit entfernt. Dennoch sind die frühesten Produktionszahlen, die wir für die wuzhu-Münzen haben, eindrucksvoll: In den ersten 100 Jahren seit ihrer Einführung sollen davon 28 Milliarden produziert worden sein. Das sind 750.000 Stück pro Tag, allerdings bei 50 bis 60 Millionen Einwohnern auch "nur" rund 5 pro Jahr für jeden Einwohner. Es versteht sich von selbst, dass solches "Geld" unmöglich alleiniges Zahlungsmittel und Motor einer Wirtschaft sein konnte, die alle Bewohner des Reiches umfasste.

Der Autor Enno Giele ist Professor für Sinologie am Zentrum für Ostasienwissenschaften und forscht über Kultur-, Sozial- und Institutionengeschichte des ersten chinesischen Kaiserreiches (221 v.Chr. - 220 n.Chr.).