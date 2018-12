Dass George Clooney ein kluger Kopf ist, den Politik alles andere als kalt lässt, hat er mit seinem Engagement für Darfur, aber auch mit selbst produzierten Filmen wie "Good Night and Good Luck" oder "Ides of March" bewiesen. Jetzt kommt ein weiterer hinzu: "Die Wahlkämpferin" mit Sandra Bullock. Eine satirische Komödie über die zynischen Methoden von politischen Spitzenberatern, denen nichts heilig ist.

Oscar-Preisträgerin Bullock spielt eine angeschlagene, aber geniale Strategin, die schon aus hoffnungslosen Polit-Kandidaten Wahlsieger gemacht hat. Bei einem Job für einen bolivianischen Präsidentschaftskandidaten trifft sie auf ihren Erzfeind, der für die Gegenseite arbeitet. George Clooney und Sandra Bullock stellten "Die Wahlkämpferin" gemeinsam auf dem Filmfestival Toronto vor - und waren in punkto Schlagfertigkeit ein Traumteam.



"Die Wahlkämpferin" beruht auf Fakten: Bei der Wahl 2002 in Bolivien wurden diese amerikanische Marketing-Taktiken nachweislich angewendet. Hat Sie das schockiert?

Clooney: Mein Produzentenpartner Grant Heslov und ich haben vor Urzeiten mal in Washington bei der Fernsehserie "K-Street" als Kameramänner gearbeitet. Wir haben damals das Büro mit den politischen Beratern James Carville, Mary Matalin and Mike Deaver geteilt. Irgendwann kam die Justizbehörde bei uns vorbei und nahm uns die Computer weg. Insofern hatten wir schon eine genaue Ahnung davon, mit welchen Bandagen in Wahlen gekämpft werden. Daher sind Grant und ich sofort auf das Thema angesprungen.

Wie viel Politik und wie viel Unterhaltung oder gar Übertreibung stecken in diesem Film?

Clooney: Grant und ich tendieren dazu, uns Projekten anzunehmen, die sich nicht so einfach umsetzen lassen. Die leichteren Stoffe finden ja auch ohne unser Zutun den Weg auf die Leinwand. Wir können Warner Brothers nur dankbar sein, denn solche Filme sind heutzutage schwer zu realisieren. Wie bei "Ides of March" waren wir nicht so sehr an einer politischen Aussage interessiert, sondern an der Wahlmaschinerie generell. Es ging uns darum zu zeigen, wo unsere Gesellschaft heute steht und wie sie diesen Zustand in der Öffentlichkeit verkauft.

Spielen Sie auf den Höhenflug von Donald Trump an?

Clooney: Der spielt uns derzeit natürlich optimal in die Karten, davon konnten wir damals allerdings nicht ausgehen. So gut sind selbst wir nicht! Das mit Trump ist schlecht für Amerika, aber gut für unseren Film.

Was halten Sie von den Äußerungen Trumps, dass an der US-Grenze zu Mexiko eine Mauer gebaut werden sollte?

Clooney: Natürlich ist alles, was er dazu gesagt hat, blanke Idiotie. Wir möchten an dieser Stelle allerdings nicht in die Untiefen politischer Diskussionen einsteigen. Nur so viel: Wer so intolerante Äußerungen von sich gibt, sollte einfach von allen ausgelacht werden. Und genau das wird die Zukunft auch bringen, da bin ich mir sicher.

Bullock: Ich schließe mich George an, wobei ich tatsächlich über ein persönliches Gespräch mit Donald Trump berichten könnte, der mich vor kurzem angerufen hat. Ich werde an anderer Stelle erzählen, was genau er darin von sich gegeben hat.

Sandra, Ihre Figur hat überlegt, ob sie vom Karussell der Wahlkämpfe, der Polit-Lügen und Mogel-Kandidaten ganz absteigen soll. Haben Sie in Ihrer Karriere je daran gedacht?

Bullock: Ich bin schon von so einigen Karussells abgesprungen in meinem Leben und gleich wieder auf einem neuen gelandet. Daran trage ich allein die Schuld. Ich bin jetzt vorsichtiger, wenn ich ein Karussell besteige, und gebe genau Acht, was sich bei jeder Runde ereignet. Ich hoffe, dass ich in Zukunft in kein weiteres Karussell mehr geraten werde, außer solchen, mit denen mein Sohn gern fährt.

Und wie war es für Sie, wieder mal in einer Verfolgungsjagd mit einem Bus zu stecken?

Bullock: Es wäre toll gewesen, wenn sich der Bus tatsächlich bewegt hätte! Stattdessen haben wir das in einem Hangar in Puerto Rico bei 38 Grad vor Green Screen gedreht, während wir mit Unmengen von Eiscreme versorgt wurden. (lacht) Insofern lief es komplett anders ab als in "Speed"! Trotzdem hatte ich das Gefühl, zuhause angekommen zu sein - dort, wo alles begann. Keiner kann mit einem Bus besser umgehen als ich! - Doch, Bus kann ich.

Sie haben diesen Film auch gemeinsam produziert. Gab es dabei besondere Herausforderungen - oder hatten Sie nur Spaß?

Bullock: George, ich erzähle von den Herausforderungen, du berichtest von dem Spaß, den wir hatten. George und ich kannten uns schon lange, bevor einer von uns in dieser Branche beschäftigt war. Wir haben uns kurz nach dem College kennengelernt und haben viele verschiedene Lebensabschnitte des anderen miterlebt. Diese Produktion ist ein weiterer Abschnitt. Und das Schöne ist, dass wir uns auch nach dieser Zusammenarbeit immer noch mögen. Zu Problemen kam es erst gar nicht, weil wir beide sehr gut verschiedener Meinung sein können. Es gibt nicht viele Leute, die sich nach so langer Zeit noch so gut verstehen!

Clooney: Die Arbeit mit Sandra ist ein fairer Kampf ohne schmutzige Tricks. (lacht) Als sie anrief und sagte, sie wolle den Kerl in diesem Film spielen, wussten wir sofort, dass es eine großartige Idee ist. Denn ursprünglich war Sandras Part für einen Mann geschrieben worden.

Wie bitte? Erst Sandra hat George darauf gebracht, eine Frau in dem Part zu besetzen?

Bullock: Ich fand es aber großartig, wie schnell ich George und Grant überzeugen konnte, eine Rolle, die auf einen Mann zugeschnitten war und in die sie viel sorgfältige Entwicklungsarbeit gesteckt hatten, zu einer Frauenrolle umzuarbeiten. Sie haben kaum gezögert. Alle waren nur unsicher, ob der Drehbuchautor es hinbekommen wird.

Sandra, was hat Sie an dieser Rolle so fasziniert?

Bullock: Ihre Menschlichkeit. Sie ist wie jeder von uns, mit Fehlern und Macken. George ist hiervon natürlich ausgenommen! Sie hat mit Dämonen zu kämpfen - Depressionen, Medikamentenabhängigkeit. Kaum ist sie dem Polit-Zirkus entflohen, zieht es sie wieder zurück, weil sie unbedingt gewinnen will. Viele von uns haben Ähnliches erlebt und am Ende festgestellt, dass es im Leben um etwas anderes geht. Sie ist facettenreich und nicht unbedingt sympathisch, doch sie versucht am Ende, das Richtige zu tun. Mir sind inzwischen Stoffe wichtig, in denen ich meinem Sohn die Werte vermitteln kann, was mir wichtig ist.

In einer Szene demonstrieren Sie, wie man auf Kommando weint. Beherrschen Sie das?

Bullock: Nein, ich bin dazu nicht in der Lage. Ich zeige meine wahren Gefühle und kann keine vortäuschen. Politiker haben schon immer so agiert, es findet jetzt nur nicht mehr hinter verschlossenen Türen statt - der Vorhang wurde geöffnet. So läuft es übrigens in vielen Branchen ab - Hollywood, den Medien, der Geschäftswelt.

Ihre Figur ist in diesem Film in keinerlei Romanze verwickelt. Das dürfte eine Rarität in Filmen sein... Wie werten Sie das?

Bullock: Hätte das im Drehbuch gestanden, hätte ich es höchstpersönlich streichen lassen! Es gibt ja auch Männer, die unbedingt eine Familie gründen wollen. Für mich hat das in so einer Geschichte einfach nichts zu suchen. Frauen werden in dieser Branche übrigens oft als Mütter abgestempelt. Dabei hat nicht jede Frau automatisch diesen Traum, ohne dass deswegen ihr Leben weniger erfüllt ist. Wir Frauen sind komplexe und verrückte kleine Wesen und wir brauchen Geschichten, die genau das reflektieren. Das sollte die neue Norm sein: Frauen so darzustellen, wie sie tatsächlich sind. Es sollte nicht die Ausnahme sein, dass eine Frau intelligent ist, viel von der Welt gesehen hat und keine Kinder möchte.

Der Film hat viele komische Momente. Wie wichtig ist Ihnen Humor denn generell?

Bullock: Grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass Humor in unserem Leben immer gegenwärtig ist. Selbst bei besonders tragischen Momenten in meinem Leben konnte ich nicht verhindern, dass ich an irgendeiner Stelle auch etwas zu lachen hatte, weil ich etwas absurd fand. In Filme bringe ich halt viel meiner eigenen Erfahrungen mit ein.

Welche neuen Talente haben Sie beide im Laufe Ihrer Karriere an sich entdecken können?

Clooney: Schwerelosigkeit!

Bullock: Genau: Weinen und Schweben! (lacht)

Clooney: Das ist ja das Schöne an unserem Job: Du hast die Möglichkeit, Bruchstücke von interessanten Charakteren ausleben und ausüben zu können. Doch nichts davon hält lange, nach dem Dreh ist es meist wieder vorbei.