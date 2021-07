Mainz (dpa) - Florian Silbereisen wird auch die nächsten Jahre als "Traumschiff"-Kapitän im Zweiten zu sehen sein. "Ja, wir haben den Vertrag verlängert und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger", so eine ZDF-Sprecherin in Mainz.

Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, der 39-Jährige habe seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert. Die bisherige Vereinbarung wäre demnach Ende 2021 ausgelaufen.

Silbereisen sagte der "Bild"-Zeitung: "Durch die vorzeitige Verlängerung möchte ich ganz deutlich machen: Ich bleibe dem 'Traumschiff' selbstverständlich treu. Ich bin dem ZDF-Team extrem dankbar, dass sie den Mut hatten, die traditionelle Serie ganz neu anzugehen."

Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Silbereisen dauerhaft in die Jury der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" kommt. Branchenkollegen hatten daraufhin öffentlich angezweifelt, ob er noch genügend Zeit für das "Traumschiff" findet.

Silbereisen versprach im "Bild"-Interview: "In den ersten Jahren als Kapitän ist schon so viel passiert - in den nächsten Jahren wird noch mehr passieren." Neben den Folgen an Weihnachten und Neujahr sind dem "Bild"-Bericht zufolge auch die bisher kurzfristig beschlossenen Oster-Specials fest vereinbart.

Zusätzlich solle es erstmals eine vierte "Traumschiff"-Folge mit Silbereisen geben - wenn es der Terminkalender zulasse. Silbereisen ist seit 2019 TV-Kapitän.

