Kingston (dpa) - Jamaikas Sprint-Ikone Usain Bolt ist Medienberichten zufolge zum ersten Mal Papa geworden. Wie die Zeitung "Jamaica Gleaner" in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) berichtete, brachte Bolts Freundin Kasi Bennett in einem Krankenhaus der jamaikanischen Hauptstadt Kingston am Sonntag eine Tochter zur Welt.

"Ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen und sie zu umarmen", zitierte das Blatt die Mutter des früheren Weltklasse-Sprinters, Jennifer Bolt. Dem Baby gehe es gut.

Zuvor hatte der Premierminister des karibischen Inselstaats, Andrew Holness, via Twitter dem Paar zur Geburt gratuliert. Bolt (33) selbst teilte auf Instagram mehrere Beiträge mit Glückwünschen. Ende Januar hatte der Jamaikaner auf der Plattform verkündet, dass seine Freundin schwanger sei: "Ich will nur sagen, dass bald ein König oder eine Königin da ist."

Usain St. Leo Bolt war acht Mal Olympiasieger, holte elf Mal WM-Gold und hält seit 2009 zudem die Weltrekorde über 100 Meter (9,58 Sekunden) und 200 Meter (19,19).