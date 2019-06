München (dpa) - Fußball-Star Jérôme Boateng (30) kommt in einer weiteren Rolle groß raus: als Schauspieler in einem Hollywood-Streifen.

In der neuesten Episode von «Men in Black» ist der Weltmeister von 2014 in einer Gastrolle als Außerirdischer zu sehen. Seit dem ersten Film von «Men in Black» sei er «großer Fan», verriet der Innenverteidiger des FC Bayern München.

Der Kurzauftritt soll aber eine Ausnahme bleiben. «Es wird definitiv eine einmalige und ganz besondere Erfahrung sein, mich bald selbst auf der Kinoleinwand zu sehen», sagte Boateng in einer Mitteilung von Sony Pictures.

Ab dem 13. Juni ist der Film mit Chris Hemsworth und Tessa Thompson in den Hauptrollen in den deutschen Kinos zu sehen. «Ich bin so froh, Teil davon zu sein», schrieb Boateng bei Instagram.

Außerhalb des Platzes tritt der ehemalige Nationalspieler schon als Brillendesigner und Magazin-Herausgeber in Erscheinung. Sportlich blickt Boateng auf eine unbefriedigende Saison bei den Münchnern zurück. Präsident Uli Hoeneß legte dem langjährigen Bayern-Profi einen Vereinswechsel nahe. Boateng erklärte seinerseits, dass er nicht wegrennen werde und sich eine Zukunft beim FC Bayern München vorstellen könne. Sein Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2021.