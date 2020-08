Hamburg (dpa) - Die Nachrichtensprecherin Judith Rakers (44) hat eigene Hühner. "Ich habe vor zwei Jahren angefangen, in meinem Garten Obst und Gemüse anzubauen, und mittlerweile habe ich sogar eigene Hühner, die mich täglich mit frischen Eiern versorgen", sagte die gebürtige Paderbornerin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

"Ich hätte nie gedacht, wie viel Spaß Homefarming macht, und dass man das alles lernen kann, auch wenn man gartentechnisch ein Vollhonk ist." Ihre Hühner werden "täglich umsorgt", auch wenn sie unterwegs sei, betonte die "Tagesschau"-Sprecherin. "Ich habe liebe Freunde, die sich sehr gern kümmern, weil zur Belohnung frische Bioeier im Nest warten."

In der neuen RTL-Musikrateshow "I Can See Your Voice", die an diesem Dienstag (18.8.) startet, sitzt Rakers in der Jury.

