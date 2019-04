Mainz/Berlin (dpa) - Die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (46) hat ihren Lebensgefährten Ralph Grieser geheiratet.

Wie der CDU-Landesverband in Mainz mitteilte, gab sich das Paar am vorigen Samstag in Südafrika das Ja-Wort. Klöckner trug Weiß, Grieser (Jahrgang 1970) einen hellblauen Anzug.

Die Ministerin und der Geschäftsführer eines Oldtimer-Zentrums in Mülheim-Kärlich hätten im kleinen Kreis bei Freunden geheiratet, sagte ein CDU-Sprecher. Nur die Familie und enge Freunde seien eingeweiht gewesen. Statt Geschenken habe das Brautpaar ein Spendenkonto für gute Zwecke eingerichtet. Das Geld solle krebskranken Kindern und ihren Familien sowie notleidenden Familien und der Berufsausbildung afrikanischer Jugendlicher zugute kommen.

Bei der «VOR-Tour der Hoffnung» - einer Benefiz-Radtour für krebskranke und hilfebedürftige Kinder - hatte sich das Paar kennengelernt. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über das Thema berichtet.

Die ehemalige deutsche Weinkönigin, die auch stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende ist, wuchs im Familienweingut in Guldental an der Nahe auf. Von 2002 bis 2011 war sie Bundestagsabgeordnete und von 2009 bis 2011 Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium. Den Einzug in die Mainzer Staatskanzlei verpasste sie zweimal.