Berlin (dpa) - Die US-Schauspielerin Chloë Sevigny (46) findet die Frage nach der besten Entscheidung ihres Lebens einfach: "Mein Sohn Vanja ist mein größtes Glück und meine größte Erfüllung", sagte Sevigny der "Berliner Zeitung" (Wochenendausgabe).

Sie sei voller Liebe. "Es ist das beste Gefühl überhaupt." Der Sohn kam im Mai 2020 zur Welt, es ist der erste Nachwuchs für Sevigny und ihren Freund Sinisa Mackovic.

Die erste Zeit verbrachte die New Yorkerin laut dem Interview mit ihrem Baby im Corona-Lockdown. "Wir waren in unserer eigenen kleinen Welt. Wir hatten viel Zeit füreinander. Was kann es Schöneres geben!" Natürlich sei es aber auch schwer gewesen, die Familie nicht besuchen zu können.

Sevigny ("Boy's Don't Cry") ist aktuell in der Serie "We Are Who We Are" zu sehen.

© dpa-infocom, dpa:210306-99-713411/2