Berlin (dpa) - Das deutsche Top-Model Toni Garrn und der britische Schauspieler Alex Pettyfer (Adam in "Magic Mike") haben geheiratet. Die beiden teilten am Sonntag dasselbe Foto bei Instagram, auf dem sie ihre Ringe in die Kamera halten und sich küssen.

Garrn (28) schrieb unter ihr Bild: "Jetzt kannst du mich wirklich Ehefrauchen nennen" und dazu ein Herz-Emoji. Pettyfer (30) textete: "Mr & Mrs Pettyfer". Auch den Ort der Hochzeit verriet Garrn: Als Standort für das Bild gab sie ihre Heimatstadt Hamburg an. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet hatte, gaben sich die beiden bereits am Freitag das Jawort.

Die Hochzeit fand zehn Monate nach ihrer Verlobung statt. Auf Instagram hatte Garrn Silvester 2019 erklärt: "Am Weihnachtsabend überraschte mich mein Liebster auf Knien mit der Bitte, für immer sein zu sein." Sie könne es nicht erwarten, (fast) jeden Tag ihres Lebens mit ihm zu verbringen. Pettyfer schrieb ebenfalls auf Instagram: "Manche Menschen heiraten ihren Freund, manche ihren Seelenverwandten. Ich habe beides."

Vor ihrer Beziehung mit Alex Pettyfer war Garrn mit dem US-Basketballspieler Chandler Parsons zusammen. Mit dem Schauspieler Leonardo DiCaprio war sie von 2013/2014 liiert.

