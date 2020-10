New York (dpa) - Der Hollywood-Superstar Robert Redford (84) trauert um seinen Sohn James. "Die Trauer über den Verlust eines Kindes ist unermesslich", hieß es in einer Stellungnahme von Redfords Sprecherin Cindi Berger auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in New York.

Das Erbe des mit 58 Jahren gestorbenen Filmemachers James Redford lebe in seinen Kindern, seiner Kunst sowie der Leidenschaft für Naturschutz und Umwelt weiter. "Robert Redford trauert in dieser schwierigen Zeit mit seiner Familie und bittet um Privatsphäre."

Auch mehrere US-Medien zitierten das Statement und berichteten zudem über einen Tweet von James Redfords Ehefrau Kyle vom Freitag, der den Tod am selben Tag bestätigt hatte. In einem Interview der "Salt Lake City Tribune" sagte sie, ihr Mann sei an einer Leberkrebserkrankung gestorben.

