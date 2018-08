Bruchsal (dpa) - Mehr als 250 Kilogramm Feuerwerkskörper hat ein 39-Jähriger in Bruchsal in Baden-Württemberg gehortet. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, handelte es sich größtenteils um in Osteuropa und China hergestellte Sprengkörper für Großfeuerwerke.