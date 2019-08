Einmal im Jahr darf man in der kleinen spanischen Stadt Buñol während der traditionsreichen Tomatenschlacht «La Tomatina» komplett durchdrehen. Foto: Jorge Gil/Europa Press

Baden in Tomaten: Ein Festteilnehmer bei der traditionsreichen Tomatenschlacht «La Tomatina». Foto: Alberto Saiz/AP

Jedes Jahr kommen Tausende von Spaniern und Besuchern aus aller Welt in die kleine spanische Stadt Buñol, um an der Tomatenschlacht teilzunehmen. Foto: Alberto Saiz/AP

Rutschpartie: 150 Tonnen Tomaten verwandeln die kleine Stadt Buñol bei Valencia in glitschiges Terrain. Foto: Alberto Saiz/AP

Jedes Jahr kommen Tausende von Spaniern und Besuchern aus aller Welt in die kleine Stadt Buñol in Valencia, um sich bei «La Tomatina» in Tomatenmatsche zu suhlen. Foto: Alberto Saiz/AP