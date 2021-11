Neu Delhi (dpa) - Vier Neugeborene sind bei einem Feuer in einem Krankenhaus in Indien gestorben. Der Brand sei vermutlich durch einen elektrischen Kurzschluss ausgelöst worden, sagte ein örtlicher Minister zu Reporterinnen und Reportern am Dienstag.

Die Feuerwehr habe drei Stunden gebraucht, um das Feuer in der Neugeborenen-Abteilung in der Stadt Bhopal am Montagabend zu löschen. 36 Babys hätten gerettet werden können. Der Regierungschef des Bundesstaates Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chauhan, sprach den betroffenen Familien sein Beileid aus und versprach ihnen je 400 000 Rupien (knapp 4700 Euro) als Entschädigung.

In Indien kommt es häufig zu gefährlichen Bränden. Oft ist die Sicherheit von Gebäuden schlecht und Notausgänge sind selten vorhanden. Ursache für die Brände ist meist schlechte oder veraltete elektrische Ausstattung. Erst am vergangenen Wochenende starben elf Patienten in einer Corona-Abteilung im benachbarten Bundesstaat Maharashtra, wie örtliche Medien berichteten.

