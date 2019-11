Mülheim/Ruhr (dpa) - Bei Aldi Nord vertriebener Tiefkühlfisch der Marke «Golden Seafood» wird zurückgerufen. Bei einer Untersuchung sei eine erhöhte Belastung mit Chlorat festgestellt worden, teilte das Unternehmen Clama in Mülheim/Ruhr mit.

Betroffen seien ausschließlich Pangasius-Filets mit der Losnummer VN126 VI017 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 06.03.2021.

Derzeit sei man dabei, die Ursache zu ermitteln. Vermutlich sei es bei der Fischverarbeitung zu einem Fehler mit einem chlorhaltigen Reinigungsmittel gekommen.

Eine gesundheitliche Beeinträchtigung könne nicht ausgeschlossen werden. Eine deutlich erhöhte Chlorat-Aufnahme könne bei Verbrauchern eine vorübergehende Blutarmut zur Folge haben. Diese könne sich durch Kopfschmerzen, Schwindel, verminderte Leistungsfähigkeit oder blasse Hautfarbe zeigen. Bei gesunden Menschen regeneriere sich die Zahl der roten Blutkörperchen schnell und ohne medizinische Behandlung.

Der Fisch sei in Aldi-Nord-Filialen in Bremen, Brandenburg, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen und in Teilen von Hessen und Nordrhein-Westfalen verkauft worden. Er könne in jeder Aldi-Nord-Filiale zurückgegeben werden.