Erneut waren Spezialisten des Technischen Hilfswerkes (THW) dabei. Einsatzkräfte schritten mit Spaten durch den Wald. Bis zum Nachmittag wurde laut Polizei nichts gefunden.

Mittlerweile wird Rebecca seit fast zwei Monaten vermisst. Sie hatte sich zuletzt im Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers in Berlin-Neukölln aufgehalten und war am Morgen des 18. Februars nicht in der Schule erschienen. Ermittler nehmen an, dass die Jugendliche das Haus nicht lebend verlassen hat, sondern Opfer eines Verbrechens wurde.

Der Schwager von Rebecca wurde kürzlich aus der Untersuchungshaft entlassen, weil ein Ermittlungsrichter keinen dringenden Tatverdacht mehr sah. Der Schwager gilt laut Behörden aber weiter als verdächtig. Waldgebiete und Seen südlich der Autobahn 12 Berlin-Frankfurt (Oder) hat die Polizei bereits mehrfach aufwendig abgesucht. Hintergrund sind zwei unklare Fahrten des Schwagers auf der A12 nach dem Verschwinden Rebeccas.