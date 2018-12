Walldürn-Altheim. Vermutlich von der Sonne geblendet ist am Montagvormittag ein 57-jähriger Traktorfahrer gegen einen in der Baulandstraße am Fahrbahnrand geparkten Pkw gefahren. Durch den Aufprall wurde der Kleinwagen auf ein weiteres davor geparktes Auto aufgeschoben. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 6.000 Euro.