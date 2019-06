Neulußheim. (pol) Eine siebenjährige Labradorhündin röchelte am Sonntagnachmittag (9. September) gegen 18.30 Uhr beim Gassigehen in einem Feldgebiet der verlängerten Zeppelinstraße ungewöhnlich und knickte unmittelbar darauf an den Hinterläufen ein. Laut Polizeibericht muss sie kurz zuvor am Wegrand etwas aufgenommen und gefressen haben.

Ein sofort konsultierter Tierarzt konnte die Hündin glücklicherweise retten; nach den Symptomen zu urteilen, hat sie ein stark wirkendes Gift aufgenommen. Der Polizeiposten Neulußheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und die Diensthundeführerstaffel aus Walldorf eingeschaltet.

Bei einer Absuche des infrage kommenden Gebietes wurden allerdings bislang keine Auffälligkeiten festgestellt. Zuletzt sorgte eine monatelange Serie von ausgelegten Gifködern an der Bergstraße für Aufregen.