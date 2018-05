Sinsheim. Ein 83-jährige Sinsheimerin ist am Montagnachmittag (25. Juni) in dem LIDL-Markt in der Steinsbergstraße zum Einkaufen gewesen und hatte ihre Einkaufstasche samt Geldbeutel, an ihrem Rollator hängen. Gegen 15 Uhr wurde sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen. Möglicherweise in diesem Moment entwendete ein zweiter Täter den Geldbeutel, in dem sich Bargeld, EC-Karte und Personalausweis befanden.

An der Kasse stellte die Dame den Diebstahl fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Sie beschrieb die beiden Männer der Polizei wie folgt:

1. Person (sprach die Geschädigte an): Circa 25 Jahre alt, 1,65 Meter groß, glattes, braunes, kurzes Haar, schlank, gepflegt, Südländer, brauner Teint.

2. Person: circa 25 Jahre, 1,60 Meter groß, schwarzes, kurzes Haar, dunkler Teint, Südländer, kräftige Statur.

Kunden des Marktes, die auf den Vorfall gegen 15 Uhr aufmerksam wurden und eventuell die beiden Männer beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.