Von Christian Beck

Hüffenhardt. Der Winter hat die Region mit eisiger Kälte im Griff, doch wenn's um Schnee geht, herrscht hier bisher Mangelware. Rodeln, Snowboard fahren oder eine zünftige Après-Ski-Party sind seit kurzem trotzdem möglich: Familie Engel vom Wüsthäuser Hof hat mit ihrer Schneekanone in den letzten Tagen ein geradezu märchenhaftes Winterparadies direkt vor ihrer Haustür erschaffen.

Wer zwischen Hüffenhardt und Kälbertshausen in den Feldweg in Richtung Wüsthäuser Hof einbiegt, sieht zunächst nichts außer braunen Äckern und grünen Wiesen. Doch nach über einem Kilometer funkelt es von Ferne: Ein riesiger Haufen Schnee erhebt sich, von dem Kinder quietschend herunter rodeln.

Der Grund für den ungewohnten Anblick steht direkt daneben: Eine große Schneekanone arbeitet seit Tagen auf vollen Touren und präpariert einen etwa 300 Meter langen Hang für Snowboardfahrer. Die rote Zaubermaschine, die auch schon für Filmzwecke die Landschaft eingepudert hat, braucht dabei vor allem drei Dinge: Strom, Wasser und Kälte. Den Strom liefert ein Aggregat mit 50 Kilowatt Leistung von der EnBW.

Ganz so einfach, wie es sich anhört, ist es bei den restlichen "Schneezutaten" aber nicht: Das Wasser kommt aus Feuerwehrschläuchen, doch hier kommt die Kälte ins Spiel: "Die Schneekanone funktioniert erst bei minus drei Grad Celsius", erklärt Ulrich Engel. Doch in den letzten Nächten wurde es deutlich kälter, die Schläuche drohten einzufrieren. Engel tauschte sie deshalb immer wieder aus und wärmte sie im Haus auf.

Dass es nun so kalt ist, finden die Besitzer des Ferienbauernhofs und Bio-Ei-Produzenten aber richtig klasse: Bereits im letzten Jahr gab es rund um ihren Hof Schnee satt, in diesem Jahr war es aber lange Zeit schlicht zu warm. "Das Telefon ist bei uns schon nicht mehr still gestanden", berichtet Henriette Engel. Vielen ist der Hüffenhardter Schneezauber noch gut in Erinnerung, so wie Christin Leinpek: "Das war so toll", erzählt sie. Zusammen mit ihren Söhnen Moritz und Felix ist sie deshalb sofort wieder mit von der "Schlitten-Partie".

Um dies möglich zu machen, haben die Engels seit mehreren Tagen alles gegeben: Auf Grund der Luftfeuchtigkeit kann die Schneekanone tagsüber nicht in Betrieb genommen werden - das begehrte Weiß wurde deshalb nachts bis tief in die Morgenstunden produziert. "Etwa 3 000 Liter Schnee kommen so jede Nacht hinzu", erklärt Isabell Engel.

Das Angebot ist für alle Schneefreunde kostenlos, von 14 Uhr bis in die Abendstunden herrscht hier dank einer Flutlichtanlage Betrieb. Hinzu kommt eine Schlittschuhbahn mit Schlittschuhverleih. Eine stilecht dekorierte Après-Ski-Hütte lädt bei Glühwein und Co. zum Verweilen ein: "Hier wurden im letzten Jahr Partys gefeiert, dass die Wände gewackelt haben", geben die zwei Frauen der Familie einen Vorgeschmack auf die gerade begonnene Schnee-Saison in Hüffenhardt. "Es soll ja kalt bleiben", so Henriette Engel voller Zuversicht. "Deshalb: Schlitten packen und los geht's."