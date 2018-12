Mosbach-Lohrbach. (rnz) Seit Sonntag herrscht Klarheit in der katholischen Pfarrgemeinde in Lohrbach: Die St.-Paulus-Kirche hat keine Zukunft mehr, die Erzdiözese Freiburg untersagt "jegliche Sanierung" der modernisierungsbedürftigen Kirche. Am Ende des Gottesdienstes fungierte Kaplan Kläger als Überbringer der schlechten Botschaft und informierte die Pfarrgemeinde, nachdem am vergangenen Donnerstag ein unmissverständliches Schreiben aus Freiburg die Lohrbacher Gemeinde erreicht hatte.

Bereits 2011 hatte die Erzdiözese Freiburg den Antrag auf Sanierung der mehr als 40 Jahre alten Kirche St.Paulus in Lohrbach abgelehnt (die RNZ berichtete). Unklar war allerdings bisher, ob dies auch für den Fall gilt, dass es der Gemeinde gelingt, eine "günstigere Sanierungsmöglichkeit" aufzuzeigen. Die Gemeinde hatte dafür eigens einen Sachausschuss etabliert, der sofort seine Arbeit aufnahm. Der Ausschuss hatte noch einmal Informationen zum Katalog der notwendigen Sanierungsmaßnahmen am Kirchengebäude und zu den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde St. Paulus eingeholt. Nach dem letzten Zusammentreffen am vergangenen Dienstag sollten eigentlich noch einmal zwei Kostenberechungen gegenüber gestellt und diskutiert werden.

Das wird nicht mehr nötig sein: Am vergangenen Donnerstag (19. Januar) ging genanntes Schreiben des Erzbischöflichen Ordinariates bei der Gemeinde ein. Darin schreibt der zuständige Dezernent der Bauabteilung, Dr. Barwig: "Nach nochmaliger Besprechung in unserem Haus teile ich Ihnen mit, dass wir jegliche Sanierung Ihrer Pfarrkirche aus bekannten Gründen ablehnen müssen." Und weiter: "Dies bedeutet daher auch, dass eine Teilsanierung nicht genehmigt werden kann, selbst wenn diese ohne einen Zuschuss aus dem Ausgleichsstock durchgeführt werden könnte." Nach Ansicht von Pfarrer Klaus Bader, der dem Sachausschuss vorsteht, bedeutet dies das Aus jeglicher Bemühungen um den Erhalt der Kirche. Denn: "Ohne Zustimmung aus Freiburg dürfen wir die Kirche nicht sanieren, selbst wenn wir die notwendigen finanziellen Mittel zusammenbekämen." Laut Bader müsse der Pfarrgemeinderat jetzt vielmehr entscheiden, ob er das "Angebot" aus Freiburg annehme. Von dort sei nämlich zugesagt, für den Neubau eines Gemeindezentrums mit Kapellenraum einen großen Teil der Finanzierung zu übernehmen. Die Erzdiözese müsste nach Auskunft der Pfarrgemeinde auch einen möglichen Abriss der St.-Paulus-Kirche finanzieren, sollte es soweit kommen.

In Lohrbach will der Pfarrgemeinderat unterdessen intensiver mit den evangelischen Mitchristen ins Gespräch kommen, die ebenfalls den Neubau eines Gemeindehauses planen. "In Lohrbach haben wir eine sehr lebendige Ökumene - es wäre eine gute, zukunftsfähige Lösung, etwas Gemeinsames zu bauen", findet Pfarrgemeinderatsvorsitzende Silke Brand-Schoder, auch Pfarrer Klaus Bader könnte sich für die ökumenische Idee erwärmen.