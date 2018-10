Von Rainer Hofmeyer

Eberbach/Bruchsal. Die Alteingesessenen erinnern sich: Im 1627 erstmals erwähnten Wirtshaus Hirsch am Neuen Markt musizierte nach dem Krieg ein Orchestrion, ein Kombinationsgerät, bestehend aus einem mechanischen Trommler in Schwarzwälder Tracht und einem selbstspielenden Klavier. Einen Namen hatte der künstliche Musikant auch: Felix von der Au. Woher diese Benennung kam, kann heute niemand mehr genau sagen - einen Bezug zu Eberbach hat sie jedenfalls nicht.

Der propere Androide (nicht zu verwechseln mit dem heutigen Google-Handy-Betriebssystem) schien eigentlich genauso verloren wie die anderen Erinnerungsstücke des Traditionslokals. Nach dem Abriss der Wirtschaft 1976 war sogar die vorsichtig abgenommene alte Fassade des Eberbacher Kunstmalers Richard Hembergers bei mehreren Hochwassern im städtischen Bauhof beschädigt und schließlich weggeworfen worden. Der wertvolle Trommler Felix hatte aber zum Glück schon vor dem Ende von Karl Kochs Gaststätte seinen Schutz in einem Museum gefunden.

Das Orchestrion ist ein wahres Meisterstück eines Schwarzwälder Tüftlers, ein harmonisches Gefüge von verschiedenen handgearbeiteten Einzelteilen. Mit Rollen aus festem Papier werden Motor und Stiftwalze, Transmissionsriemen und elektrische Impulse gesteuert. Ein Hammerwerk sorgt für die Tastenanschläge.

In einem Kasten unter dem Trommler wird eine Mechanik aktiviert. Der automatische Mann spielt beidhändig Schlagzeug, mit den Füßen bedient er eine Basstrommel und ein doppelschaliges Becken. Felix kann den Kopf bewegen, die Augen verdrehen und mit den Brauen wackeln. Das Zusammenspiel mit dem unbemannten Klavier hinterlässt den Eindruck, als würde zumindest ein Musikantenduo auftreten. Beim leisen Rücklauf der Notenrolle liefert Felix ein Solo. Er hebt den Brustkorb, spitzt die Lippen und flötet den Gästen etwas.

Was war denn aus dem pfiffigen Androiden Felix geworden? Für Eberbach vergessen und aus dem Sinn für immer? Bestimmt, hätte nicht der Stammtisch vom Gasthaus Adler im Jahr 2001 einen kleinen Ausflug ins Deutsche Uhrenmuseum nach Furtwangen gemacht. Werner Meichelbeck, Hans Nava und ihre Freunde konnten den Augen kaum trauen: Da saß der Trommler aus Eberbach vor ihnen. Immerhin schon seit 1968 bis zuletzt 2006 war Felix mit seinem Klavier in Furtwangen.

Seit 2006 in Bruchsal zu Hause

Hirschwirt Karl Koch wollte seinen Felix im Museum in Sicherheit wissen, dem Trommler war in der Kneipe teilweise stark zugesetzt worden. Auf Initiative seiner Tochter Stefanie Schreiber-Koch zog das Orchestrion 2006 zuständigkeitshalber vom Uhrenmuseum ins Deutsche Musikautomaten-Museum Bruchsal um: Ein Trommler ist ja schließlich keine Uhr. Felix entstammt der "Fabrikation mechanischer Werke Ernst Blessing", einem Ein-Mann-Betrieb im badischen Unterkirnach.

Eine erst jetzt wieder aufgetauchte Innenaufnahme des Hirsch-Gastzimmers aus den 1930er Jahren belegt Interessantes: Felix von der Au war nicht der erste Musikant im Wirtshaus Hirsch. Es gab dort schon seit Anfang der 1930er Jahre ein Orchestrion von Blessing. Ursprünglich gehörte zu dem Ensemble aber kein Trommler, sondern ein Harmonikaspieler.

Der Eberbacher Hirsch bekam aber im Zweiten Weltkrieg einen Bombentreffer ab. Ausgerechnet der Akkordeonist wurde zerstört. Aber Klavier und Antrieb blieben original erhalten. Zum Kuckucksmarkt 1951 trat der Ersatzmann erstmals im Gastraum auf. Trommler Felix war fortan die Attraktion im urigen Lokal.

Die Blessing'schen Bauernkapellen gelten als deutsches Kulturgut. Es sind weltweit nur noch vier Orchester übrig geblieben. Der Eberbacher Felix hat demnach ein paar Geschwister. Im Schwarzwaldmuseum Triberg gibt es seit 1935 eine Tanzkapelle aus Blessings Produktion.

In der Altweibermühle in Tripsdrill steht auch ein originales Bauernorchester. Diese 1948 ursprünglich für das Stuttgarter Braustüble gebaute Drei-Mann-Band rekrutiert sich aus einem Trommler und einem Harmonikaspieler sowie einem Mann am Klavier. In Florida (USA) schmückt ein weiteres Orchester Marke Blessing eine Privatsammlung.

Der Eberbacher Androide Felix von der Au hat seinen endgültigen Platz im Bruchsaler Schloss gefunden. Bedauerlicherweise funktioniert das Ensemble derzeit nicht. Der Trommler selbst ist zwar soweit in Ordnung, aber das Klavier hakt. Ulrike Näther, Leiterin des Deutschen Musikautomaten-Museums, ist jedoch zuversichtlich, dass das Orchestrion bald wieder mit einer der über 60 noch vorhandenen originalen Notenrollen spielen kann. Da wird dann so mancher Eberbacher mal bei Felix vorbeikommen und sich ans alte Wirtshaus Hirsch erinnern.

Info: Deutsches Musikautomaten-Museum, Schloss Bruchsal, Schlossraum 4, 76646 Bruchsal, Telefon 0 72 51/ 74 26 52, www.dmm-bruchsal.de. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr.