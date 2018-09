Walldürn. (Sti.) Wie in den Vorjahren wurde das der "Männerauslese" der FG "Fideler Aff" in der Nibelungenhalle zu einem grandiosen Erlebnis für die zahn Gruppen und die begeisterten Zuschauer. Etwa 600 bis 700 Gäste aus nah und fern sorgten den ganzen Abend über für eine "Bomben-Stimmung" im Saal. Mit dabei waren Tanzgruppen aus Fechenbach/Collenberg, Großheubach, Grünsfeld, Hainstadt, Hettingen, Höpfingen, Limbach, Röllfeld, Urphar und Walldürn (Eintracht).

Die Begrüßung übernahm der als Moderator fungierende Ehrenpräsident der FG "Fideler Aff", Karlheinz Sahner, der gekonnt das Programm führte. Den Auftak gestaltete die Prinzengarde der "Fidelen Affen" (Trainerinnen Melanie Heinz und Alexandra Veith) mit ihrem eigens für dieses Männerballett-Tanzturnier einstudierten Schautanz.

Danach begann der "offizielle" Teil des Abends. Die aus Brigitte Müller (Fechenbach/Collenberg), Astrid Bernhard (Grünsfeld), Esther Münch (Hainstadt), Sofia Dietrich (Hettingen), Christina Albert (Urphar), Ilona Baur (Großheubach), Gabi Kolmer (Limbach), Sabina Wöber (Röllfeld), Sandra Engels (Höpfingen) und Sabine Hecht (Eintracht Walldürn) bestehende Jury hatte wahrlich keine leichte Aufgabe, bei den durchweg erstklassigen Tänzen mit zum Teil sehr aufwendigen Kostümen jeweils Kreativität, Ideenreichtum, Choreografie und Ausführung zu bewerten.

Zunächst präsentierten sich die Männer-Schautanzgruppe der Eintracht '93 (Trainerinnen Sabine Hecht und Patricia Buschmann) mit dem Schautanz "Typisch Mann", die Tänzer des SSV Mainperle Urphar mit ihrem Schautanz "Schlümpfe", die Männer-Schautanzgruppe des RCC Sambaschlappe Röllfeld mit ihrem Tanz "RCC-Cowboys, die "Waschbärbäuch" der "Hettemer Fregger" (Trainerinnen: Birgit Mackert und Heidi Rösch) mit ihrem Schautanz "Viva Rock Vegas", sowie die Tänzer des Carneval-Clubs Fechen-bach/Collenberg mit ihrem Schautanz "Der Berg ruft".

Im Anschluss daran erfolgte eine kleine erste Bewertungspause, in der sich "Die verrückten Vögel" aus Rüdental mit ihrer grandiosen Showeinlage präsentierten. Im zweiten Teil wagten sich folgende Gruppen auf die Bühne: die Männerschautanzgruppe der "Höpfemer Schnapsbrenner" (Trainerinnen: Sandra und Vanessa Engels) mit ihrem Schautanz "Mozart goes from Rock to Pop", die "Heeschter Berkediebe" (Trainerinnen: Diana Schwarz-Berberich und Michaela Breunig) mit dem Schautanz "Ritter - Die ganze Wahrheit", die Tanzgruppe der "Wulle-Wack" aus Limbach (Trainerinnen: Kerstin Kreis und Hellen Heckmann) mit ihrem Schautanz "Auf Brautschau", die Tänzer aus Grünsfeld mit ihrem Schautanz "Max und Moritz" sowie die Männerschautanzgruppe aus Großheubach mit "Stewardessen".

Den "offiziellen Teil" rundete die Senioren-Schautanzgruppe der FG "Fideler Aff" (Trainerinnen: Katrin Günther und Yvonne Schneider) ab, die mit ihrem Schautanz "Ein heißes und wildes Wochenende" noch einmal für beste Unterhaltung sorgte.

Die Zeit bis zur Siegerehrung nutzte dann DJ "Hansi", um die Stimmung nochmals auf die Spitze zu treiben. Pünktlich um Mitternacht gab FG-Ehrenpräsident Karlheinz Sahner zusammen mit "Cheforganisator" Markus Stäudinger, die mit Spannung erwarteten Ergebnisse bekannt. Zunächst dankte Sahner den Jury-Mitgliedern, Bayern-Fan-Club Walldürn für die Spende der Pokale, der Stadt für die Bereitstellung der Nibelungenhalle und der "Männerauslese" als Ausrichter.

Gemeinsam auf den vierten Platz gesetzt wurden aufgrund der Ausgeglichenheit der an diesem Abend gezeigten Leistungen die Gruppen aus Großheubach, Hettingen, Höpfingen, Limbach, Röll-feld, Urphar und Walldürn.

Den dritten Platz ertanzte sich die Männer-Schautanzgruppe der "Heeschter Berkediebe". Der zweite Platz ging an die Gruppe aus Grünsfeld. Den ersten Platz und somit den begehrten Wanderpokal ertanzte sich die Männer-Schautanzgruppe des Carneval-Clubs Fechenbach/Collenberg.

Mit einem Stimmungshoch ging es dann auch in die anschließende Party, bei der DJ "Hansi" allen Gästen und Besuchern in der Halle noch bis in die späten Nachtstunden hinein musikalisch kräftig einheizte.