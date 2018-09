Von Rüdiger Busch

Hardheim. Mehr als 400 Einwohner wird Hardheim durch die Schließung der Carl-Schurz-Kaserne und des Materialdepots verlieren. Auf Grundlage dieser Prognose rechnet die Verwaltung mit 500.000 Euro, die dann Jahr für Jahr in der Gemeindekasse fehlen werden. Und auch die Hardheimer Bürger werden die Auswirkungen der Bundeswehrreform zu spüren bekommen, wie Bürgermeister Heribert Fouquet am Montag in der Gemeinderatssitzung verdeutlichte: Zum Beispiel über steigende Gebühren für Wasser und Abwasser.

"Wir haben uns von dem Schock noch nicht erholt, aber so langsam sammeln wir uns", verdeutlichte Fouquet. Die Verwaltung arbeite derzeit daran, herauszufinden, was die Kasernenschließung die Gemeinde kosten wird (siehe Extra-Artikel). Die Auswirkungen ließen sich zwar nicht auf Euro und Cent genau beziffern, allerdings könne man die möglichen Folgen hochrechnen: "Wenn alle Soldaten abgezogen sind, haben wir rund 500 000 Euro weniger Einnahmen pro Jahr."

Auch die Bürger werden die Folgen zu spüren bekommen: 15 000 Kubikmeter Wasser werden derzeit an Kaserne und Depot abgegeben. Fällt diese Menge weg, werde sich der Wasserpreis erhöhen und zwar nach derzeitigem Stand von jetzt 3,32 auf 3,50 Euro/Kubikmeter. Zudem sieht die Prognose eine Erhöhung der Abwassergebühr von 2,65 auf 2,80 Euro/Kubikmeter vor. Insgesamt bedeute dies Mehrbelastungen von 33 Cent pro Kubikmeter Wasser und Abwasser.

Rechnet man den zu erwartenden Bevölkerungsrückgang hinzu, würde sich eine Erhöhung um insgesamt 40 Cent pro Kubikmeter Wasser und Abwasser ergeben - und dies vor dem Hintergrund, dass der Wasserpreis in Hardheim auf Grund der topografischen Lage bereits heute einer der höchsten des Landes sei.

Die weiteren Auswirkungen auf Hardheim, zum Beispiel durch die fehlenden Kaufkraft, oder Folgen für Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder das Krankenhaus seien noch nicht zu beziffern - "sie werden jedoch immens sein", betonte Fouquet, "und weitaus gravierender als in anderen Kommunen".

Noch ist unklar, wann die Kaserne geschlossen wird. Und was dann mit den nicht mehr benötigten Flächen geschieht: Das Materiallager umfasst 20 Hektar, die Kaserne selbst 38 Hektar und der Standortübungsplatz, der aber auch auf Külsheimer und Königheimer Gemarkung liegt, 650 Hektar.

"Diese Flächen sind für uns kaum zu vermarkten, schließlich haben wir jetzt schon Leerstände und unbebaute Gewerbeflächen", sagte der Bürgermeister, denn "die Betriebe stehen hier nicht Schlange". Vor dem Hintergrund von etwa 50 000 Euro Unterhaltungskosten pro Monat für die Kaserne sei für die Gemeinde an einen Kauf des Areals derzeit "nicht zu denken". "Es wäre kein Schnäppchen, sondern eher eine Belastung für die Gemeinde", stellte Fouquet klar. Alles steht und fällt also mit der Folgenutzung.

20 Millionen Euro seien in den letzten Jahren in die Infrastruktur der Kaserne investiert worden: "Dass das alles jetzt verrottet, das kann nicht unser Ziel sein!"Aus diesem Grund wäre es ihm auch am liebsten, wenn die BImA, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, selbst einen Interessenten für das Gelände finden würde. Ein Pluspunkt für die spätere Vermarktung wäre es, wenn der Standortübungsplatz mit einbezogen werden könnte. Denn: "Ohne Kaserne brauchen wir auch keinen Übungsplatz."

Unabhängig von einer künftigen Nutzung der Flächen sei die Gemeinde auf Unterstützung angewiesen - sei es finanziell oder auch in Sachen Planungsrecht. Nachdem die Landesregierung den ersten Termin für ein Gespräch in Stuttgart abgesagt hatte, liegt dem Bürgermeister nun endlich eine Einladung vor.

Und es gibt, weitere Signale, dass Hardheim von den politischen Entscheidungsträgern nicht vergessen wird: "Wir hoffen nur, dass die Hilfe nicht nur zugesichert wird, sondern auch bei uns ankommt", unterstrich Fouquet. So wird Regierungspräsident Dr. Rudolf Kühner am 9. Dezember zusammen mit MdB Gerig und Landrat Dr. Brötel nach Hardheim kommen. Eine Woche später, am 16. Dezember, erwartet der Bürgermeister die Landtagsfraktion der SPD und eine Delegation der IHK in seiner Gemeinde. Und die Grünen-Fraktion wird Hardheim am 19. Dezember einen Besuch abstatten.

Der Bürgermeister möchte die Auswirkungen der Kasernenschließung auf seine Gemeinde zudem zahlreichen Mandatsträgern in Bund und Land - vom Verteidigungsminister bis zum Ministerpräsidenten - in einem Brief aufzeigen und dabei auch Wünsche und Forderungen der Gemeinde formulieren. "Wir können nicht erwarten, dass die Entscheidung rückgängig gemacht wird", betonte Fouquet, "sondern wir möchten den Blick nach vorne richten und dabei Unterstützung erfahren!"