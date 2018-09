Von Benjamin Auber

Eberbach/Lindach. Gerade "rechtzeitig" kam die Kältewelle für die 44 Schlittenhunde von Christoph Diehl und Angelika Merkel, die sich bei Temperaturen jenseits der minus zehn Grad Celsius sehr wohl fühlen. "Zwar sollte es nicht kälter als minus 20 Grad werden, aber unsere Huskies können bei dieser Kälte ihre Leistung am besten abrufen", sagt Christoph Diehl. In einem Bahnwärterhaus bei Lindach leben die allesamt reinrassigen Schlittenhunde und können es kaum erwarten, auf die Piste zu gehen.

Viele Nachwuchshunde und auch ältere Tiere sowie natürlich die ambitionierten Wettkampfhunde sind gemeinsam in großräumigen Zwingeranlagen untergebracht und bekommen täglich jeweils mindestens zwei bis drei Stunden Auslauf. Die Sibirian Huskies brauchen aufgrund ihrer Konstitution viel Bewegung, denn nur so können die Tiere ihre Leistungsfähigkeit optimal ausnutzen. Die Saison für die Schlittenhunde befindet sich gerade auf ihrem Höhepunkt, denn der Winter ist die beste Jahreszeit für die aufweckten Vierbeiner.

Im Sommer wird das Training für die Hunde komplett zurückgefahren, damit die Regeneration erfolgen kann - vom Winter zum Sommer wird das Training langsam abgebaut bzw. umgekehrt schrittweise aufgebaut. Die Übungseinheiten erfolgen, wenn kein Schnee in Sicht ist, mit einem Rollwagen, den die Huskies durch die Wälder rundum Lindach und Zwingenberg (Forst Eberbach bzw. dem Wald vom Markgrafen von Baden) ziehen. "Natürlich ist Schnee der optimale Untergrund für unsere Hunde und deshalb sind wir auch öfters in der Schweiz unterwegs, wo die Bedingungen ideal sind", sagt Diehl.

Wer meint, dass bei Wettkämpfen nur die Schlittenhunde ihre Leistung abrufen müssen, täuscht sich. Denn der Schlittenführer muss sich ebenfalls konditionell sehr gut vorbereiten, um bei den Rennen erfolgreich zu sein. Bei den Läufen - derzeit starten Diehl und Merkel bei Rennen, die ungefähr über eine Distanz von 20 Kilometern gehen - ist es nötig, des Öfteren den Schlitten zu verlassen und bei bergigem Terrain neben ihm herzulaufen, um das Gewicht zu reduzieren, damit der Schlitten leichter von den Huskies gezogen werden kann.

Deshalb bereitet sich das Ehepaar mit einem abgestimmten Trainingsprogramm vor. Wichtig ist auch, dass sich die Lenker die richtige Taktik zu Recht legen. Vor allem müssen die Hunde mit Spaß und Begeisterung bei der Sache sein. Nur auf Zuruf sollten die Huskies den Anweisungen folgen. "Unsere Huskies sollen mit Freude dabei sein. Die beiden Hunde, die die beste Eigenmotivation mitbringen, werden ganz nach vorne gestellt und die anderen laufen wie in einem Jagdspiel hinterher", gibt Christoph Diehl einen Einblick.

Beide räumten bei der Eberbacher Sportlerehrung "Gold" ab, weil sie sehr erfolgreich in ihrer Sportart sind. Christoph Diehl holte sich die Deutsche Meisterschaft bei der 6-Hunde-Klasse sowie in der offenen Klasse (mehr als acht Hunde). Dort liegt es am Sportler selbst, wie viele Hunde er vor den Schlitten spannt. Mehr Hunde bedeutet allerdings nicht unbedingt, dass sich der Schlitten schneller fortbewegt, denn dieser ist viel schwieriger zu lenken. Auch ein zweiter Platz bei der Europameisterschaft und auch ein dritter Platz bei der Weltmeisterschaft in der offenen Klasse im Sprint (die Strecke bis zu 20 Kilometer lang) erreichte der erfahrene Lindacher.

Seine Frau Angelika Merkel ist nicht minder erfolgreich, denn auf ihrer Erfolgsbilanz stehen unter anderem die Deutsche Meisterschaft in der 8-Hunde-Klasse, ein fünfter Platz bei der Weltmeisterschaft in der 8-Hunde-Klasse sowie jeweils ein zweiter Platz bei der Deutschen Meisterschaft und Weltmeisterschaft im "Skijöring" der Damen - dort fährt man auf Skiern, die von einem Schlittenhund gezogen werden.

Ganz aktuell erreichten bei den Deutschen Meisterschaften in Frauenwald Angelika Merkel in der 8-Hunde-Klasse und Christoph Diehl in der Offenen Klasse jeweils den Deutschen Meistertitel. Auf langen Strecken (20 und 22,5 km) war es um minus 15 Grad kalt und der Wind verwehte den Schnee, sodass die Strecke teils nur sehr schwer einzusehen war. "Der Aufwand für das Training hat sich gelohnt, die Teams stehen sehr gut da", sagen beide. Damit qualifizierten sie sich direkt für die am Wochenende vom 24. bis 26. Februar in Zuberec in der Slowakei stattfindenden Weltmeisterschaften.

Für Christoph Diehl und Angelika Merkel sind ihre Sibirian Huskies mehr als nur ein Hobby, sondern ihre ganz große Leidenschaft. "Wenn wir bei den Rennen antreten, wollen wir natürlich gewinnen, aber wir achten sehr darauf, dass sich unsere Hunde wohl fühlen und das ist unsere oberste Prämisse", sagt Diehl abschließend. Mit diesen beiden hat Eberbach zwei ganz berühmte Vertreter einer ganz faszinierenden und atemberaubenden Sportart, die jeden Zuschauer in ihren Bann zieht.