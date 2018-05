Ludwigshafen. Zum 60. Mal setzt sich am Sonntag der gemeinsame Fastnachtsumzug von Ludwigshafener und Mannheimer Karnevalisten in Bewegung. Die närrische Karawane mit 57 Wagen zieht um 13.11 Uhr am Ludwigshafener Goerdelerplatz los. Auf der fünf Kilometer langen Strecke bis in die Mannheimer Innenstadt werden bis zu 300.000 Zuschauer erwartet. Inklusive Helfer sind insgesamt 3500 Aktive beteiligt. Alkoholexzesse wollen die Veranstalter vermeiden. Die Aktiven sollen während des Umzugs keinen Alkohol trinken und dürfen ihn auch nicht an Besucher ausgeben. (dpa/lrs)