Leimen. Einen dreisten Diebstahl verübten zwei bislang unbekannte Täter am Donnerstag um 16 Uhr auf dem Gelände eines Autohändlers in der Gottlieb-Daimler-Straße. Die Männer zeigten Kaufinteresse an einem grauen VW-Golf III. Der Verkäufer übergab den Autoschlüssel und entfernte sich kurz um die Papiere zu holen. Als er zurückkehrte waren die Täter mitsamt dem Auto verschwunden. Wie die Polizei mitteilte, waren an dem VW Golf keine Kennzeichen.

Personenbeschreibung:

ca. 25 – 30 Jahre, ca. 175 cm groß, kurze schwarze Haare, bekleidet mit blauer Jeanshose und schwarzer Jacke

ca. 20 – 25 Jahre, ca. 165 cm groß, kurze blonde Haare, bekleidet mit blauer Jeanshose und schwarz-blauem Pullover.

Beide sprachen hiesigen Dialekt und waren mit einem blauen Opel Vectra B, Limousine mit HD-Kennzeichen zum Tatort gekommen.

Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten in Leimen unter Telefon 06224/17490 oder die Polizei in Wiesloch unter Telefon 06222/57090 entgegen. (pol)