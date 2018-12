Heidelberg. Ein Exhibitionist trat am Dienstag, 3. April, gegen 19 Uhr einer 20-jährigen Heidelbergerin in der Rudolf-Diesel-Straße gegenüber. Erschrocken dadurch, fing diese an zu schreien, woraufhin sich der ca. 40 bis 48 Jahre alte Mann nach Polizeiangaben mit seinem Fahrrad in Richtung Media Markt entfernte. Beschrieben wird er wie folgt: Ca. 170 - 180 cm groß, schlanke Figur, schwarze Haare mit Halbglatze, südländisches Aussehen. Er trug eine dunkle Hose, ein schwarzes T-Shirt sowie braune Schuhe. Passanten, die auf den Exhibitionisten aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Tel.: 06221/99-2421, zu melden.