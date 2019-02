Berlin (dpa) - Nach sechs Wochen endet heute die zweite Verkaufsphase für Eintrittskarten zu Spielen der Fußball-EM 2016 in Frankreich. In den Verkauf gingen insgesamt 800 000 Tickets für Fans der teilnehmenden Teams. In der ersten Verkaufsphase vom 10. Juni bis 10. Juli 2015 gingen für die eine Million verfügbaren Tickets 11,264 Millionen Anträge aus 209 Ländern ein. Für die 51 Spiele der EURO sind insgesamt 1,8 Millionen Karten in den freien Verkauf gegangen. Der Deutsche Fußball-Bund bekommt wie jeder andere EM-Teilnehmer rund 20 Prozent der Karten pro Spiel von der UEFA.