Seefeld (dpa) - Olympiasieger und Weltmeister Eric Frenzel steht vor dem dritten Gewinn des Seefeld-Triple der Nordischen Kombinierer. Nachdem der Sachse gestern und Freitag die beiden ersten Tagesabschnitte für sich entschieden hat, geht er heute mit einem Vorsprung von 24,9 Sekunden vor dem Japaner Akito Watabe in die Entscheidung. Geplant sind zwei Sprünge und ein 15-Kilometer-Lauf. Allerdings sind die Wetterprognosen für Seefeld sehr schlecht, so dass durchaus das Programm geändert werden könnte. Dritter ist in Fabian Rießle ein weiterer Deutscher.