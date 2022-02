Im Südwesten hat es am Samstagabend zwei leichte Erdbeben gegeben. Das Beben im Zollernalbkreis hatte in einer bislang unbestimmten Herdtiefe eine Stärke von 3,1, wie der Landeserdbebendienst mitteilte. Das Beben sei zudem im Umkreis von zehn Kilometern um das Epizentrum in Albstadt spürbar gewesen. Auch rund um Salem (Bodenseekreis) wackelte die Erde leicht, die Stärke wurde auf 2,3 berechnet.