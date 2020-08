Der Magen knurrt, das Mittagessen ist schon viel zu lange her. Zeit fürs Abendessen! Das heißt für die meisten Kinder, dass sich die Familie gemeinsam an den Tisch setzt. Das haben Forscherinnen und Forscher herausgefunden.

Die wollten von Kindern und ihren Eltern wissen: Esst ihr in eurer Familie oft gemeinsam? Oder wird getrennt gegessen, zum Beispiel, weil man mittags noch in der Schule oder bei der Arbeit ist? Ein Sprecher erklärt: "Insgesamt ist es den Familien, Kindern und Eltern sehr wichtig, dass man gemeinsam isst." Das klappt aber nicht immer. Manchmal fehlt die Zeit dafür. Tatsächlich haben viele gesagt: Wenn die Familie nicht zusammen isst, dann weil sie tagsüber nicht gleichzeitig zu Hause ist.

Dafür essen Familien dann häufig abends oder am Wochenende gemeinsam. "Das Abendessen ist inzwischen die wichtigste Mahlzeit geworden", sagt der Experte. Das Frühstück fällt dafür unter der Woche bei einigen ganz aus.

Die Forscher haben den Familien auch noch viele andere Fragen gestellt. Dadurch wissen sie jetzt auch, dass ungefähr die Hälfte der Kinder meistens mitbestimmen darf, was es zu essen gibt. Der Experte wünscht sich, dass das noch mehr werden. Dafür hat er auch einen Vorschlag: Man kann in der Familie Regeln aufstellen, was für Gemüse, Fisch oder Fleisch wie oft in der Woche gegessen werden soll. Dafür kann man dann auch mal am Wochenende Platz für Pizza lassen.

Aber warum isst man überhaupt gern zusammen statt allein? "Die Kinder haben vor allem drei Gründe genannt: Das eine ist, dass sie während der Mahlzeit mit ihren Eltern gemeinsam Zeit verbringen können." Außerdem sei es ihnen wichtig, beim Essen Dinge mit der Familie zu besprechen. Der dritte Grund: "Die Kinder sagen, dass es ihnen zu Hause auch einfach besser schmeckt."