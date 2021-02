Zur Person

Tash Sultana wurde 1995 in Melbourne geboren. Die Songwriterin spielt neben der Gitarre zehn weitere Instrumente von Flöten über Klavier und Saxofon bis zu Percussion-Instrumenten, die sie sich alle selbst beigebracht hat. Seit 2013 wurde Tash in Australien durch Straßenauftritte und zu Hause aufgenommene Livesessions in sozialen Medien immer bekannter. Ein Video ihres Songs "Jungle" erreichte in wenigen Tagen mehr als eine Million Aufrufe. 2018 erschien ihr erstes Studioalbum "Flow State", das in den Charts in Australien auf Platz 2 landete, in Deutschland auf Platz 18. Livekonzerte mit Tash sind eine besondere Show, weil sie dabei als Ein-Frau-Band mehrere Instrumente gleichzeitig bespielt.