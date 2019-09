Meine (dpa) - An einem unbeschrankten Bahnübergang im niedersächsischen Landkreis Gifhorn ist ein Zug mit einem Auto zusammengestoßen. Nähere Angaben zu dem Unfall am Morgen konnte die Polizei zunächst nicht machen. Es sei noch unklar, ob es Verletzte gebe. Nach Angaben der Deutschen Bahn war eine Regionalbahn des Unternehmens erixx auf der Strecke von Uelzen nach Braunschweig in den Unfall verwickelt. Die Nebenstrecke sei seit dem Vormittag gesperrt.