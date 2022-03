Aschaffenburg (dpa) - Der Angeklagte soll bei den Bauarbeiten an der bayerisch-hessischen Landesgrenze zwischen Mainaschaff und Stockstadt am Main als Aufsichtsperson seine Pflichten verletzt haben - die Anklage wirft ihm fahrlässige Tötung vor. Zwei Arbeiter wurden bei dem Unglück am 1. September 2020 von einer Regionalbahn erfasst und getötet.

"Er (der Angeklagte) hat es am Anfang nicht mitbekommen, dass ein Zug auf meiner Seite kam", sagte der Zeuge, der am Unfalltag als Sicherungsposten eingesetzt war. Eigentlich hätte der 29-Jährige zu diesem Zeitpunkt auf der gegenüberliegenden Seite stehen müssen. "Genau in diesem Moment kam von der anderen Seite auch ein Zug" - dies habe der Angeklagte nicht bemerkt.

Als der Güterzug und die Regionalbahn weg gewesen sein, "habe ich gesehen, dass zwei Leute auf dem Boden liegen", schilderte der 26-Jährige. "Als die zwei gestorben sind, hat er (der Angeklagte) das gar nicht mitbekommen."